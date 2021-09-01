尚氣Figure開打　梁朝偉激似李子雄？

MCU新戲《尚氣與十環幫傳奇》上映在即，電影玩具亦同步上市造勢，率先見街的有Hot Toys的文武與尚氣1:6人偶，單是首個攞正牌推出的梁朝偉玩具已經夠晒噱頭，身為Fans無得唔入手！

先睇影帝梁朝偉，戲中他飾「十環幫」的幫主文武，同時也是主角尚氣的父親，他得到十環力量後，成為世界上最危險的組織主腦。此作是Hot Toys繼黃家駒、張國榮及甄子丹後，再次製作香港藝人。頭雕由韓國團隊包辦，雖然坊間戲謔似李子雄，但基本五官輪廓、髮式與皮膚紋理始終似影帝多些，而且冷酷表情相當到位。當然表情更奸會更入戲，但此Look更方便玩家自組葉問甚至陳永仁等角色，造型上更為百搭。

人偶穿上由造型師度身縫製的十環幫服飾，黑色長袖上衣連深紅色線條與肩膀護甲，黑色長褲配有護膝細節，腰間配有一條飾有十環幫標誌的護甲腰帶與布製裙甲，層次感十足同時不失可動性。作為十環幫幫主，人偶可換上一對十環前臂，另有兩對十環特效組件以供裝配。所有十環組件均注入UV塗裝，在螢光燈下會呈特別效果，擺甫影相一流！全隻Figure最大缺點反而在高度，只有28cm高，跟同廠Black Widow相同，梁朝偉無理由矮過Scarlett Johansson啩！

再睇尚氣，由不甚帥氣的劉思慕主演，變成人偶反而神似度比梁朝偉更高。專用素體高約30cm、具有逾30個關節，穿上一套以紅色為主調的武打服飾，並襯上一條黑色長褲與一對運動鞋。隨人偶配備啡色木紋武棍、飾有特效效果的啡色木紋武棍及一條項鏈作配件。HT補充將於9月內公布更多額外配件，叫人期待。以上Figure即日起接受公眾及會員預訂，約於2023年第1季至第2季發貨。

同場加映︰孩記x尚氣

除了Hot Toys，孩之寶同期亦為電影推出了多款玩具，包括以下數款︰