亞姐 ︳人人要減磅　袁有群食木瓜練胸肌？

《亞洲小姐競選2021》15位參賽佳麗（8號吳穎衡因事缺席）現身北角一美容店，分享參賽期間遇到的美容難題。問到備戰情況，4號袁群有説：「自己開始進入狀態，平時有做下運動，最想改善皮膚問題，因為訓練緊密唔夠時間休息，皮膚比較乾。」

11號陳美儀表示準備得如火如荼：「做健身Keep緊Fit，因為見到自己上鏡唔及其他佳麗咁靚，好似腫咗個碼咁，依家努力減緊。（想減邊個部位？）大髀，因為想有少少蜜桃臀。（磅數有減嗎？目標減幾多）減咗3KG，但覺得磅數唔係問題，最想係修好個體態線條。」

17號梁欣娟則透露自入選至今，每日不停努力減磅：「有一半時間係用嚟減肥。（好肥咩？幾多磅？）我入選嗰陣應該係我人生最肥嘅時間，有成53KG。」聽見兩位佳麗正努力減磅改善線條，4號袁有群坦言也想改善線條：「都想個胸肌可以大啲，有舉啞鈴練緊。（有冇食木瓜？）有呀開始食緊。」身旁陳美儀指媽媽每天也給她煲青木瓜水，她説：「媽媽叫我加油，話我又肥面又腫，要比其他人更努力先得喎。（好打擊你喎！）咁打擊都係一個動力嚟嘅。」

亞視執行董事陳偉傑交代了早前有兩位佳麗退賽一事，他説：「2號謝雨倩因私人理由退出，12號黃雅詩因經常遲到早退，經協商後退出。」