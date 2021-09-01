《造星IV》開鑼！花姐講明狠爆Foul人　未定女團人數

ViuTV真人騷選秀節目《全民造星IV》新一季又再開鑼，96名參賽者齊齊穿上大會Tee，首次會晤傳媒，分批介紹出場後，就帶來主題曲《前傳》大騷舞技。除了ViuTV高層魯庭暉有現身之外，還有導師許廷鏗（Alfred）及梁祖堯（阿祖），評判有DJ Donald、朱栢康等，ViuTV「一哥」強尼擔任主持人，監製則是花姐（黃慧君）以及戴穎為女團經理人。

席間阿祖笑言今日（1日）再見到班參賽者，覺得她們變漂亮，幾乎唔認得，Alfred接話記者會後緊接進行分組淘汰賽，長達30多個小時的錄影，未知班參賽者能否Keep住Energy，此時，花姐打趣笑謂反而期待睇兩位美男子導師能否集中精神，阿祖即搞笑說已經預備了拖鞋，並打算卸妝錄影。講到Alfred為《造星III》時做評判曾激動落淚，他自嘲都擔心今次做導師難以控制情緒：「總之我會盡量持平，公平對待參賽者，重點係帶出色彩，幫學只提升各方面。」

花姐及戴穎趁機向入圍者派Tips，直言才能是最緊要，另外做女團成員要擁有4項特點：「有親和力、唔怕蝕底、夠真同埋肯捱。」戴穎更即席向花姐「挑機」，下戰書揚言組成女團後，會同MIRROR、ERROR搶生意，花姐未被嚇怕說：「好呀！我就睇吓你有幾叻！唔介意被搶！（你哋會唔會嗌交？）唔會，我哋私下係好朋友，我冇乜朋友㗎啦！佢有相關經驗，有時我唔識會問佢。」戴穎續指希望班參賽者有競爭心，共同向住勝利目標出發

問到新一季賽制如何？花姐封口拒絕透露，只說會以殘酷手法將一個一個參賽者踢走：「最後入圍決賽嘅參賽者就會組成女團，唔同MIRROR組成方法，但暫時都未確定人數，希望做到個公平、有公信力的比賽。」可有嚴厲鬧參賽者？她笑說跟戴穎是一剛一柔的代表：「我負責做嚴師，有次綵排有個學員唔乖，我罰佢企冇得綵排，但戴穎個管理哲學就係採取心靈溝通。」

另外，講到C AllStar經理人阿拔日前出Post，指摘MIRROR、ERROR壟斷廣告市場，甚至點名指睇厭姜濤，身為經理人的花姐直言睇到報道少少嬲，忍不住怒氣於社交平台出Post「還擊」，但事後又自覺有點小氣，後期經高人開解改變看法：「佢話我有啲地方可能做得唔係咁好，先惹來批評，其實我都有反省過，之後會繼續努力做好啲。」16子有被影響心情？她指沒有：「佢哋入行目的唔係搵大錢，係想帶畀大家好音樂、劇集，希望大家明白佢哋嘅努力。」更重申他們並非要壟斷廣告市場，只是因為他們人數較多，感覺似是經常在市場上曝光。