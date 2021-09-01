Lamborghini Countach LPI 800-4　轉混回歸

後包圍的線條更低矮、緊湊，配上左右兩邊三個六邊形設計的LED尾燈組、Countach家族強大的四出尾喉及直接嵌入的碳纖維後擴散器，車尾極具辨識度。（互聯網）

林寶堅尼(Lamborghini)最近趁經典超跑 Countach誕生50周年之際，特別為此經典車型推出配備48V 輕混能科技的升級進化版Countach LPI 800-4，全球僅限量112輛。點解係112輛？這數字正是取自林寶堅尼原版Countach在研發時所使用的內部項目代號「LP 112」。

結集了Countach家族多款車型線條特徵的全新Countach LPI 800-4，加入了沿自Sián的混能科技，後置縱向6.5L V12自然吸氣引擎配上林寶堅尼混能超級電容科技，綜合馬力達814cv(當中V12引擎最大馬力780CV，額外提供的34CV則來自安電馬達)，並經車載的恒時四驅系統傳至車輪。0-100km/h及0-200km/h加速分別只需2.8秒及8.6秒完成，極速355km/h。據廠方表示，Countach LPI 800-4預計最快可於2022年第一季開始向全球車主交付。