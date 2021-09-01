許廷鏗做《造星IV》導師　女仔都鬧：最多一齊喊

歌手許廷鏗（Alfred）「處男下海」，孖梁祖堯為ViuTV真人騷選秀節目《全民造星IV》擔住導師，謙稱至今仍未知是否能以勝任，又指今日（1日）再見到96位學員有不同感覺：「上次見佢哋係全部素顏，有『少滯』，依家見到佢哋有造型就『開胃』番，可塑性好高，哈哈！」

Alfred指是次會全力教授參賽者唱功，事先講明參賽者要好捱得：「我畀啲功課係有啲『分量』。（你係嚴師？）覺得自己唔惡，但朋友嘅朋友係參賽者，朋友話我聽我好惡，可能係拍緊嗰陣我係好認真、集中，不過我亦唔排除會鬧人，態度係好重要。」笑問會否怕鬧喊女仔？他笑說不怕，最多一齊喊：「我都喊得吓㗎！亦會有惻隱之心，同時又會惜才，如果參賽者少少捱鬧都接受唔到，將來入行點面對傳媒、網民，所以要忍得鬧、忍得辛苦。」

遇12年前《超級巨星》戰友

問到可有睇好哪位參賽者？Alfred點名趙展彤，大爆12年前跟對方一同參加《超級巨星》歌唱比賽，日前於初選偶遇對方，感覺她進化好多：「當時佢得12歲，初選係我評佢。（對佢有冇偏心？）冇，我仲對佢講咗句好Mean嘅說話『咁多年都冇分別』，後來大家打開心扉交心，分享成長路程先有唔同睇法，佢唱功好好，唱歌好似播碟咁，所以我一定要搶到佢做我隊員。」