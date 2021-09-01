家姐阿哥係藝人！《造星IV》「阿妹組」來頭勁冇着數

ViuTV真人騷選秀節目《全民造星IV》今日（1日）舉行記者會，96名參賽者年齡介乎16至39歲，有部分參賽者有不同「背景」，例如「阿妹組」代表其兄姊是娛樂圈藝人，當中包抱余香凝（Jennifer）妹妹余潔滢（Zoe）、組合ERROR成員193（郭嘉駿）妹妹郭嘉瑩（3妹）及林師傑太太妹妹歐陽巧霖。惟同樣有報名參賽的ERROR成員阿Dee女友文芊澄、「火雞姐」丁可欣及黃榕未能晉級入圍。

「阿妹組」3位妹妹輩受訪時被問到可會令人覺得有「後台」撐腰？3女坦言沒有特別優勢，反過來因為有藝人兄姊有壓力：「其他人對我哋要求會更高，會盡力做到最好。」講到早前193睇死妹妹不能入圍，她直言由出世至今，26年來都被他睇死，所以一早已慣，但幫口大讚193有關心獻計：「佢畀咗好多意見我，感受到佢嘅真誠。」重提193參賽時表演曾斷手，打趣問哥哥有否溫馨提示小心跳舞？3妹爆笑話家族手部都有「特別構造」，手肘骨輕易向後彎，更隨即獻技，追問怕「遺傳」受傷？她派定心丸指跳舞冇事。

Zoe爆家姐今晨一早派4位數字的電子利是，令她大感窩心：「佢話係車船津貼，仲要包埋入決賽，另外媽咪、同事都有派大利是，佢哋支持我！不過我冇諗個比賽可以玩到幾遠，慢慢一步一步嚟。（有冇壓力？）又冇。」續謂自知需加強跳舞訓練，並自爆跳《前傳》時被開大咪要求跳更好。

至於歐陽巧霖亦謂獲家姐派4位數字大利是作服裝資金，姐夫林師傑除傳授舞台經驗，還為她擔任心理輔導：「因為自信心唔多、性格內向，好需要身邊嘅人鼓勵，姐夫叫我上台唔好怯、怕醜、露緊張表情，時刻都記住。」又指較擅長跳舞，不過時隔6年冇跳，現時再重拾都要時間，同時亦要把握時間減脂：「6月開始減，已經減咗12kg，目標係再減多10kg。」