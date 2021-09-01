疫情有反思　張慧儀過慢活人生

藝人張慧儀主持香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，節目名意思是「我是正宗馬拉美女」，慧儀表示自己最喜歡吃家鄉美食，是次會聯同馬國的大廚一同下廚，她說疫情關係很久沒有返家鄉，笑言看飲食節目當自己食咗，而因為要試菜關係，致增磅不少。

今日（1日）她請來老朋友兼歌手夏韶聲做嘉賓，夏韶聲對慧儀炮製的咖喱讚口不絕，可以一口氣清碟。原來2人相識於微時，1993年合作處境劇《開心華之里》相識至今，夏韶聲直言若不是慧儀，他不會答應做嘉賓。講到每集都會請來圈中舊朋友，做節目感覺似敍舊，她說：「經過今次之後，覺得要耐唔耐見吓朋友，好似行姐（陳彥行）咁，記得以前一齊拍電影同水上節目，一齊着泳衣，唔知點解時間過得咁快，咁快就去到呢個年紀。」她說疫情令她有好大反思，會更加珍惜朋友，以前忙於工作，現在會給自己停一停靜一靜，過慢活人生。

夏韶聲透露11月將會開個人音樂會，揚言若有機會開紅館騷，之後就會「見唔到我」，問到是否搵夠退休？他說：「呢度邊有人會搵夠，個個食穀種，疫情令大家好辛苦，我人生觀變咗，話不投機半句多，就唔好搵我。」他透露正籌備推出回憶錄，記錄好多鮮為人知的事，他說很少講以前的事，內容會包括一些自己好乞人憎的往事，希望給兒孫知道自己的往事。問到回憶錄何時面世？他笑言：「我兩腳一伸之前就推出。」