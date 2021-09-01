韓國性感YouTuber「Leezy」一向以性感造型彈琴而成為人氣網紅，更被稱為「鋼琴美女」。（互聯網）

講起性感索女，好多時只有男士有共鳴，好似韓國有位女YouTuber以超性感造型彈琴，即時成為網絡熱話。另外，日本有巨乳YouTuber眾籌出寫真集，不但獲得男士支持，更得到女網民「課金」，睇嚟佢嘅魅力超強，男女通殺！

扮禰豆子超吸睛

巨乳加Cosplay絕對係吸睛好配搭，如果再加埋彈琴予人藝術氣質嘅感覺，就真係冇得彈，必定迷死人，唔睇點對得住自己呀！韓國性感YouTuber「Leezy」一向以性感造型彈琴而成為人氣網紅，更被稱為「鋼琴美女」，早前佢又有新造型吸引大家嘅眼球，就係Cosplay日本人氣動漫《鬼滅之刃》嘅女角色「竈門禰豆子」示人，結果再次成為網絡熱話！原因好簡單，因為Leezy版本嘅禰豆子造型，實在太令男士噴血，超大尺度嘅開胸服裝，加上彈琴時嘅乳搖效果，配合埋佢一臉享受又投入嘅表情，果真係夠晒吸睛！

事實上，佢並非單靠標致樣子同33C好身材而成為網紅，畢業於韓國首爾藝術大學嘅戲劇與音樂系及西原大學嘅鋼琴系嘅佢，擁有深厚音樂造詣，曾任職普拉提（Pilates）導師，又拍過電視劇，絕對係多才多藝。

巨乳YouTuber眾籌出寫真

寫真女優或女YouTuber搞眾籌出寫真，多數都係得到男士們嘅支持，之不過日本有位巨乳YouTuber居然吸引到女士們爭相「課金」畀錢，令眾籌活動只係開始一個星期，就已經獲得超過150萬日圓嘅金額，比目標價50萬日圓足足多出3倍！

呢位巨乳YouTuber就係井上彩子，1989年4月6日出生嘅佢，一直有參與舞台劇及廣告演出，自20歲開始便擔心胸部下垂，因此不停鑽研各種保養胸部嘅方法，上年更開設YouTube頻道，以網名「あやぱい」為女士們介紹美胸保養方法，佢表示擁有堅挺嘅巨乳，能令女人重拾自信，唔再因胸部下垂問題而自卑，於是佢就搞眾籌拍攝一本尺度大膽嘅寫真集，希望可以為有女士打氣。

裸體心理治療

心理治療師先要令求助者打開心扉，才能夠進行有效治療，而美國心理治療師Sarah White就話，令男性求助者瞬間打開心扉嘅最佳方法，就係裸體，夠晒另類。

Sarah White表示會按對方嘅要求決定裸體嘅程度，只係大部分嘅情況下，都係以全裸狀況進行心理咨詢。之不過，其實佢冇心理治療師執照，只係2006年喺大學完成心理學課程，但係求助者亦唔介意，更對佢相當信任。自2010年開始另類心理治療嘅Sarah White，現時會透過私密付費會員帳號，將裸體視頻發送畀對方，從而建立信任、洞察力及喚醒情緒，有時甚至拍攝性愛影片，以治療對方嘅抑鬱、性功能、性生活困難等問題，果然係與別不同！