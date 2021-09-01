劇后太入戲！孫儷奪命狂奔　聽唔到導演嗌Cut

內地劇后孫儷與趙又廷主演的內地電視劇《理想之城》剛剛播映完畢，孫儷的演技和專業當然不容置疑，而她亦於社交平台分享其拍攝時的趣事，更上載了2張拍攝時的相片，當中有一張是她奔跑時拍下的。

孫儷發文說：「我記得拍這場戲的時候，有一個航拍跟着我，拍了很多遍飛機都跟的不太好，導演就一遍遍叫停......終於有一次導演沒叫停，我想可能這一遍應該可以成功了，我就一直跑一直跑，跑了很久，離劇組愈來愈遠，甚麼都聽不到也看不到了......」

孫儷果然專業，都係嗰句「導演未嗌CUT都唔好停」，孫儷都謹記這一點，她又謂：「但是我想我不能停下腳步，萬一飛機還在拍怎麼辦，不能因為我又重新拍一次吧，於是我繼續跑，不停的跑......跑......跑。」直至她真的跑不郁，可是還是仍未聽到導演叫停，「我不能停......我真的......跑出了好遠好遠，實在跑不動了，偷偷停了下來，假裝往回看一眼，假裝自己還在戲裏。」突然，孫儷看見不少工作人員都向她裏跑，她才知道，其實跑出橋後，導演就已經叫停了。不過劇組人員見她跑得咁開心，就讓她繼續跑吧！