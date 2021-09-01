視帝唔係目標！陸永拍劇原因只有一個

藝人陸永在劇集《智能愛人》中首次孭飛「男一」，但他並不在意地位「升呢」，就算在《七公主》中做「男七」也一樣好玩，更沒有挑戰「視帝」寶座的野心。

陸永由二人組合農夫入行逾20年，到轉戰電視台主持節目及拍劇，近期更同時有《智能愛人》與《七公主》出街。《智》中更拍住「視后」李佳芯（Ali）首次做「男一」。不過，他對不少人夢寐以求的男主角之位卻不太在意，認為做「男七」也一樣好玩，他笑說：「自己冇所謂做男一嘅壓力，演員壓力想做好佢就有，有壓力係睇得自己太重啫。男一即係戲份多啲咁解，喺《七》做「男七」都好玩架，唔會話唔畀心機去做，總之要人睇到開心。」

陸永多謝Ali沒有視后氣派令他拍攝時更加沒有壓力，對於一般人向上流心態，陸永則未有以視帝為拍劇目標，他說：「梗係冇諗過，一步一步嚟係因為假設有個終點，但我唔係，我做完男一，下一步可以做男七，我係想做好個角色，所以點解要擺個目標喺視帝度呢。」

要數新一代喜劇演員陸永自然佔一席位，但他卻自覺並不夠搞笑，他說：「要人哋覺得自己搞笑係好難，搞笑呢張入場券係好難攞，如果我覺得自己搞笑就好自大。」他又謙稱未做到夠好笑，故不覺得有需要特別去尋求其他演繹突破，他說：「係人哋揀你，冇人自己去搵個角色，最後亦都係個角色嚟搵你。」繼Ali後他又與「咪神」高海寧合作，但笑言拍攝時沒有任何「福利」：「床戲係我同高Ling呀 ，但係只係我有大量祼露戲。」

P6]