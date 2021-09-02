【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿六癸丑木執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、動土

忌：詞訟、取魚、出財

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座、水瓶座

白羊座

不要着眼於不快的事，好心情就會向你靠近。

金牛座

財運上升，趁勢努力工作，易獲得理想回報。

雙子座

偏財特別旺，易中獎，有令人羨慕的好運氣！

巨蟹座

易為家事分心，有可能出現突如其來的支出。

獅子座

防人之心不可無，勿因異性向你放電而鬆懈。

處女座

陷入困境不可怕，懂得向人求助就沒有問題。

天秤座

對人對事不用太執着，親切一點會有好心情！

天蠍座

在公在私都要處理好人際關係，否則有麻煩。

人馬座

不要講人閒話，做人太八卦會令運氣被拉低。

山羊座

出外靠朋友，善待同事、客戶將會有好回報。

水瓶座

易被促銷優惠所迷惑，買來一堆無謂的東西。

雙魚座

心情鬱悶得難以承受，找個地方發洩出來吧！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）羊 是非多

鼠

人氣強，利談判，事業發展更上一層樓。

牛

桃花旺，單身者可在姻緣路上取得突破。

虎

獲財神眷顧，求財如虎添翼，稱心如意。

兔

事業順利，趁勢加把勁，可望接獲喜訊。

龍

有偏財運，但投機取巧有可能得不償失。

蛇

事業旺，有大展拳腳的機會，上位在望。

馬

心情愉快，精力充沛，做事得心應手。

羊

是日沖煞，宜少說話多做事，謹言慎行。

猴

遇上問題也不怕，有貴人助你轉危為安。

雞

運勢差，人緣欠佳，各種麻煩接踵而來。

狗

工作表現突飛猛進，有機會獲上司表揚。

豬

運勢不過不失，建議處事要多花耐性。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

八字學認為的「環境」

每個人都被環境影響，這環境就是八字理論說的「六神」，你我皆無法逃脫，分別在於影響力度的大小。

八字講的六神就是日元、比劫、正偏印、正偏財、官煞、食傷，換成白話就是：自己、朋輩、長輩、錢財（物質）、法律（道德）、思想行為。試想想，我們的煩惱是否都是來自這六樣東西？而且都是圍繞着自己的，沒有自己的話，就沒有所謂的「環境」了。

一個人的價值觀、人生觀都被這六神影響，然而每個人的環境都不一樣，所以對於世界每一事物的看法都會不一樣。有的人會把自己看得很重，就會比較自我，封閉自己；有的人會把朋友看得很重，一旦朋友不在身邊，就會感到孤單；有的人會把父母看得很重，就會比較孝順；有的人會把錢財看得很重，就比較貪財；有的人會把道德看得很重，不輕易行差踏錯；有的人會把思想看得很重，比較喜歡思考和哲學。

一旦失去以上這六樣東西，我們說的「環境」就不存在了。所以說，我們都追求好的環境，這環境包括：自身好、身邊有益友、長輩健康、物質錢財豐足、社會擁有濃厚的道德觀、正確的思想與行為。

如果各國可以改善國人的六神，相信我們的「環境」會愈來愈好！