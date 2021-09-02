東方日報C1：炎明熹粉絲接放學　姚焯菲出動御用司機

無綫節目《聲夢傳奇》兩大人氣王炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）昨日開學，齊齊由偶像歌手變回淳樸學生妹。Gigi吸引多位小粉絲在校門外等待索簽名及合照，令她大呼神奇；Chantel則有富爸爸做「柴可夫」接放學，錫到燶！

《聲夢》成功捧出多位人氣偶像，當中以冠軍Gigi及「國民初戀」Chantel風頭最盛，昨日是開學日，2位人氣王由璀璨舞台返回校園課室，頓時變得稚氣十足。

16歲的Gigi昨午一時多放學，穿整齊校服並戴上眼鏡及口罩，與台上的冷酷形象判若兩人，全靠其招牌齊蔭才認出她。問到開學心情時，她表示：「開心！」之前其姑丈在社交網上載照片指她趕功課趕到叫救命，問是否已完成任務？她傻更更笑說：「做晒嘅，不過……唔知有冇錯！（依家返學要咁早起身，會唔會好辛苦，唔習慣？）唔會，平時拍嘢都差唔多咁嘅時候，習慣。（有冇同學仔問你攞簽名同合照？）冇，好似平日返學咁。」

直呼「神奇」 有求必應

雖然校內沒人索簽名，但Gigi放學時除了有姑丈接送外，還有多名只得7、8歲的小學生在校門外等她索簽名兼集郵，Gigi有求必應，逐一合照。對於一班小小「Gi炎粉」的支持，她大呼「好神奇」，又說：「冇諗過！不過天氣咁熱，都唔希望佢哋咁辛苦喺度等。」之後就跟着姑丈離開。

至於14歲的「國民初戀」Chantel就讀國際學校，日前已開學。昨日下午約4時，她甫踏出校門即與其他同學分道揚鑣。穿校服短裙襯白波鞋、孭背囊的她捧着手提電腦，又拿着手機及紙袋，雖然戴上口罩而且沒化妝，但依然仙氣逼人，一眼就能認出。

邊行邊傾趕住走

Chantel步出校門後一直講電話，發現記者在場時有點愕然，之後禮貌地揮手打招呼，並邊行邊受訪。她表示趕着離開，所以未能停步傾談，並行近路邊一部房車，原來其任職投資公司首席財務官的爸爸專誠開車接女兒放學。問到開學情況如何？她說：「幾好。（開始忙功課？）少少，但唔係好多。（慣唔慣？）都慣。」問到開學後會否減少工作？她表示：「都OK，唔會太忙。」問到同學可有向她索簽名及要她唱歌？她即尷尬笑說：「冇呀！」並再次向記者揮手道別，Chantel爸爸待女兒上車後亦有禮貌揮手，然後就開車離開。

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