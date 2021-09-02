日本最神秘AV女優　河北彩花華麗回歸

日本AV界唔係淨係得三上悠亞、深田詠美呢啲靚女，仲有身份極神秘嘅河北彩花！佢消失咗近3年，最近佢終於復出喇，宅男們都非常期待！

河北彩花現年21歲，2018年出道時，5個月內拍咗6套作品，之後謎一般突然引退，但佢樣靚身材正，宅男們一直都忘記唔到佢嘅身影！因為佢出道前未曾公開露面，又冇開社交網，身份極為神秘！佢曾經喺「最想復出的女優」調查中排行第二，喺粉絲心目中佔住重要地位！

今年6月佢宣布復出，但今次佢有別以往，開咗社交網同粉絲互動，依家已經吸咗成6.5萬粉絲！佢仲自爆出引退原因，佢話因為畀親友發現佢拍AV，雖然想盡力隱瞞，但始終紙包唔住火，喺巨大壓力之下，只好突然引退。

而河北復出之作，創下當月銷售紀錄，片商仲將佢過去作品中，未公開嘅片段剪成5個合集，而呢5套炒冷飯之作，全部打入當月排行榜Top20，號召力驚人！

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