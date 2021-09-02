落選港姐本來係哈佛生！黃子桐再讀書低胸裝返學？

落選港姐黃子桐（Rachel）成為娛樂新聞台主播後，演出機會不斷，參加綜藝節目又拍劇，可是她日前在社交網鄭重宣布：「我就嚟重返校園做番學生啦。」又表示將報讀中大醫學院的Master of Public Health課程，更懷念當年讀大學時走堂的日子。雖然網民關心她是否有意退出幕前，又好奇她是否如相中，穿上露出事業線的低胸裝返學，有人更表示想預留她隔籬座位，一齊學習。

Rachel接受訪問時，指相中是無綫新劇《OPM》的性感Miss造型，強調返學的學生Look絕不性感。雖然開學在即，但不會放棄演藝工作：「都係1禮拜返2、3日，有啲堂就係夜晚，演藝工作時間會盡量就到，希望學業、事業兩邊兼顧到，但呢科好特別，會辛苦啲打好個底，同埋有好多功課要做，所以要犧性玩嘅時間去溫書做功課。」透露其有份演出的新劇《把關者們》快將推出，當中有個較有發揮機會，之後有少許空檔時間可以讀書，不過依然期待有好角色。

至於學費約為18萬，已用盡儲蓄及問家人借錢補貼，不過大學畢業時，曾做過1年醫療工作，而當時的老闆還打算送她到哈佛讀書，只是因入行而放棄機會：「都算係一個遺憾，加上做藝人收入唔太穩定，所以讀書同做醫療係將來一個出路，依家都幾大經濟有壓力，惟有慳啲使囉。」