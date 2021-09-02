珉娥上節目哭訴14歲遭強姦　自爆企圖自殺逾20次

韓團AOA的27歲前成員珉娥去年7月自爆遭舊隊友智珉欺凌長達10年，令她患上抑鬱症，多次自殘及企圖自殺。她於6月底高調晒男友合照後，卻被對方舊愛鬧爆是「小三」，最終珉娥決定斬纜及道歉。聲稱不再玩社交網的她，相隔僅3周便再更新社交網，至7月底又不堪網民惡意留言再次企圖自殺，幸而獲救。

而她昨日亮相短片平台的節目，並以「相隔3年再度展開活動，組合AOA出身的權珉娥這段期間未能說出口的內心話，爽快地吐露出來」為題目，她自言已越過死亡的戈壁，自爆曾試圖自殺多達20次以上，吃了抗抑鬱藥長達10年以上。她亦提及前年自殺身亡的圈中故友Sulli，指對方是她在首爾可以分享辛酸事的首位朋友。

珉娥表示：「我曾問Sulli真的沒關係嗎？她說真的沒關係，我便相信了她所言，我真的應該要懂得看眼色！」她又讚Sulli真的是一個好人，表示：「雖然提起她可能會有人感到不便，很抱歉，但我作為她的朋友，真的很想念她！現在我真的成為了甚麼也不能說的人，不想再說那位朋友（Sulli）的事了！」

她亦重提在AOA時期受欺凌的事，指自己並非遭隊友排擠，而是智珉單方面欺凌她，自言因為當時是自己首次當練習生及夢想當藝人，認為只要自己做得好，就會沒事，但結果卻不是這樣：「你說我為何長得像XX，不僅是言語上的暴力，更捱過拳頭，只因我站在你前面便被你打。」

她又重提14歲時曾遭強姦而試圖自殺，透露跟當時中學的朋友去某個地方，期間慘遭性侵，又被對方用啤酒瓶打了4小時，除了臉部以外，身體其他地方均被打，對方涉強姦傷害罪，此事令她對男性產生了極大恐懼感，又指這宗案件還未過公訴時效，涉事者現時已結婚並育有3名小孩，但他涉嫌強姦傷害罪正接受調查。此外，珉娥昨晚更新社交網，上傳與某店老闆的合照。