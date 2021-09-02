方力申肉搏鯊魚太嘥料？網民冇眼睇：弱智的劇情

藝人方力申雖然已經唔係游泳運動員，但佢都繼續好好善用呢項長處，包括開游水學校、接受環島游慈善挑戰，而去年原來佢仲拍咗部內地災難電影《血鯊》！電影講述熱愛海洋嘅方力申喺海洋館遭遇意外，差啲被鯊魚咬斷腿，雖然成功靠生物技術醫治傷腿，但無法擺脫對水及鯊魚嘅心理陰影。6年後，為完善海洋生命基因庫，佢再到海洋館，但竟然陷入血鯊災難，不過成功克服陰影，消滅變異鯊魚。

雖然鯊魚題材嘅電影喺內地甚少有，加上有指成本要2,000萬巨資，但網民就似乎唔多Like，狠批CG差、劇情冇驚喜，浪費晒演員一番心機，「沒有比這個特效更糟糕的電影」、「侮辱智商劇情」、「不知道導演拍的時候有沒有尷尬」、「毫無邏輯毫無科學性毫無演技」、「兩毛的特效，弱智的劇情」，不過都有人覺得夠刺激！另外，有網民大讚女主角周韋彤吸睛，身高1.75米嘅佢曾係跳高運動員，有翻版林志玲之稱，無論樣貌及身材都提升晒成套戲嘅可觀性！

而方力申就話對鯊魚題材嘅戲又愛又狠，拍攝時幾乎冇「對手（參照物）」可言，完全係喺綠布景前拍，所以挑戰性特別大！有時又要吊威吔模仿喺游水，所以對佢嚟講，可能「假游」比真游更困難。