重新認識Figure教主　Michael Lau個展本月開催

近幾年潮流玩具有價有市，不時出現炒價甚至天價成交，只不過追源溯始，藝術家Michael Lau（劉建文）才是本地Art Toy的開山鼻祖之一。雖然近期「Figure教父」開始減產，但不代表粉絲們沒有機會接觸大師作品，皆因他即將於9月29日至10月23日在Woaw Gallery中環空間舉辦個展「MAXX HEADROOM」，展出以其標誌性的「Gardener」系列經典之作、全新畫作和雕塑作品，讓大家有機會感受大師過去30年職業生涯的不同重要時刻，愛好潮玩的話不容錯過！

同場加映：梵高Be@rbrick新作

說到Art Toy，近年不斷推出梵高Be@rbrick的Medicom Toys，本月帶來新作「Country Road in Provence by Night」，頭炮只有100％ + 400％版本，並將於9月18日於日本舉辦的「Collecting Van Gogh」展覽率先發售。