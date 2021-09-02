臨門一腳撻Q！妮歌潔曼與王家衛合作唔成事

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）最近來港拍美劇結果搞到爭議聲四起。查實她之前已與香港曾有淵源，差點與香港導演王家衛合作拍戲。但最終拍唔成！

話說2004年王家衛開口想搵當時已憑《此時．此刻》（The Hours）一片勇奪奧斯卡金像影后的妮歌合作開拍電影《來自上海的女人》（The Lady from Shanghai）。當時，王家衛接受意大利傳媒訪問時表示想和妮歌合作是因為欣賞她有「希治閣女主角的氣質」。後來他甚至堅持只有她主演才願意開拍此片。結果妮歌被王導的熱誠打動，並預留2004年半年的檔期拍攝。

而當時身在俄羅斯為《來》睇景的王家衛更透露妮歌為演出而作好準備 ， 已第一時間睇了他執導的《愛神之手》 。 當時妮歌看罷之後仲公然點名猛讚張震的演技 !結果影片拍攝期一拖再拖，最終影片於2005年底宣告拍唔成。當時擔任攝影師的杜可風透露指《來》片延遲開拍，所以錯過了妮歌的檔期，令該片不知何時才正式開鏡。最終影片亦拍唔成！

在來港拍劇之前，妮歌亦曾於2010年以手錶品牌的代言人而獲邀來港剪綵以及出席慈善活動，任達華夫婦以及惠英紅亦是座上客。