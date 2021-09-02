資深收藏家爆料！鹹蛋超人即將加入Marvel！？

適逢今年是鹹蛋超人誕生55年，市面上除了有不少相關紀念商品推出外，由庵野秀明編劇的電影《新·超人》亦計劃於今年內上映，今集《我儲咗D乜》請來超人忠實粉絲Hero，分享他的珍藏品及解開鹹蛋超人的謎團。

Hero首次電視上觀看《超人太郎》，風趣的劇情及強烈的英雄主義，都令他深深着迷，長大後開設特攝玩具網店後，才開始成為收藏家。而他亦有好好保存了第一件超人玩具—京本政樹系列的超人powered。他笑言：「細個會攞佢同風水像玩，上面留有當時玩完嘅痕迹。」

鹹蛋超人只能在地球上活動3分鐘的設計，是為了節省拍攝經費及減輕皮套演員的負擔。Hero更大爆自己曾經與製作超人片集的圓谷製作公司高層交流，並指出：「鹹蛋超人之後會同漫威合作，計劃相當長遠，大家會見到漫畫封面上，蜘蛛俠騎喺超人膊頭上面。」Hero亦指香港男歌手鄭伊健曾擔任泰國版鹹蛋超人的主角，可惜因版權問題，相關片集最終並沒有正式發布。

官方為紀念《超人迪加》啟播25周年，除了推出全新的劇集《超人Trigger》外，亦推出了限量3000件的超人迪加變身器，售價為3000港元，不過Hero坦言自己比較喜愛2008年推出的復刻版，除了因為是紀念長野博(V6)再次飾演迪加外，亦因它更像一件玩具，充滿親切感。