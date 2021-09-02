廣東話受訪網民嗌OMG　梁朝偉激罕談父親

影帝梁朝偉於Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）飾演反派「文武」，連日嚟都不斷為新戲宣傳，而今日（2日）電影終於在港開畫。偉仔除咗上載手拎自己Figure公仔照片到社交網外，預告片中仲見到偉仔同陳法拉結婚場面，法拉身穿紅色旗袍拎住紅色花球，偉仔就着西裝，兩人手捉手，甜蜜對望。

另外，早前偉仔接受外媒訪問時，難得以廣東話上陣，令網民都感到驚喜，紛紛大叫「Oh My God（OMG）」！佢講到「文武」呢個角色，就話嘗試探討佢嘅內心，唔想淨係Focus「大壞蛋」呢個角度。

佢又激罕提起父親，話因為爸爸離家出走而令佢變得沉鬱內向，拒絕同人溝通，非常壓抑唔識同人打交道！直到20歲加入藝員訓練班，終於喺表演中搵到宣洩情緒嘅出口。而無兒無女嘅佢從未扮演過父親，早前有人搵佢扮演一位失敗嘅爸爸，但佢推咗，因為唔想諗起昔日父親係點對佢！而今次竟然願意演一位同兒子關係疏離嘅爸爸，因為導演同佢講：「雖然你嘅角色唔係超級英雄，但係你嘅角色有好多層次。」所以就決定接下角色，成就佢第一套荷里活電影。