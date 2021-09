廣東話受訪網民嗌OMG　梁朝偉激罕談父親

影帝梁朝偉於Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演反派「文武」,連日嚟都不斷為新戲宣傳,而今日(2日)電影終於在港開畫。偉仔除咗上載手拎自己Figure公仔照片到社交網外,預告片中仲見到偉仔同陳法拉結婚場面,法拉身穿紅色旗袍拎住紅色花球,偉仔就着西裝,兩人手捉手,甜蜜對望。

另外,早前偉仔接受外媒訪問時,難得以廣東話上陣,令網民都感到驚喜,紛紛大叫「Oh My God(OMG)」!佢講到「文武」呢個角色,就話嘗試探討佢嘅內心,唔想淨係Focus「大壞蛋」呢個角度。

佢又激罕提起父親,話因為爸爸離家出走而令佢變得沉鬱內向,拒絕同人溝通,非常壓抑唔識同人打交道!直到20歲加入藝員訓練班,終於喺表演中搵到宣洩情緒嘅出口。而無兒無女嘅佢從未扮演過父親,早前有人搵佢扮演一位失敗嘅爸爸,但佢推咗,因為唔想諗起昔日父親係點對佢!而今次竟然願意演一位同兒子關係疏離嘅爸爸,因為導演同佢講:「雖然你嘅角色唔係超級英雄,但係你嘅角色有好多層次。」所以就決定接下角色,成就佢第一套荷里活電影。