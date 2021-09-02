創意酒精飲料　出外在家都歎到

工作繁忙大壓力，放工或假日都會和朋友出去歎一杯，除了啤酒，加入不同材料調配的雞尾酒或含酒精特飲，別具風味之餘又有特色。若想在家慢慢歎，坊間亦有推出罐裝酒精特飲，即開即飲。

特色雞尾酒

本地利口酒創作

除了本地手工啤酒、氈酒，近日本地亦有全新的力嬌酒（又叫利口酒）品牌「五味雜陳」，這款以傳統藥材浸泡酒作靈感研發的中式草本力嬌酒，有「五味雜陳」和「閉月羞花」2款，都以天然中式草本浸泡而成。除了可加冰淨飲，還可以用來調雞尾酒，近口品牌和九龍城懷舊咖啡店合作，推出2款期間限定的雞尾酒，Magnolia Tonic用「五味雜陳」、湯力水調配，帶陳皮和微苦，入口回甘。另一款Roselle Soda選用「閉月羞花」加梳打水，微微氣泡配酒香，消暑清爽。

威士忌調酒

早幾年香港流行品味威士忌，喝時可淨飲或加冰外，亦會加入調配雞尾酒。新出的X by Glenmorangie口感香甜、果味濃郁，是威士忌品牌特別為調酒而設的新品。由現時至9月20日，品牌和酒吧Terrible Baby合作，推出幾款期間限定的雞尾酒，加入檸檬油和湯力水炮製的Tonic，微酸清新。還有富趣味的凍檸茶Highball、清甜的Voyage和帶濃郁咖啡香的Dirty Monroe，大家可慢慢試。

品酒賞月

晚上路過酒吧，總見門口經常有酒友摸住酒杯底聊天，又或邊飲邊賞夜景，也能自得其樂。香港瑰麗酒店DarkSide近日以月缺盈虧的8個階設，設計「THE MOON MENU」雞尾酒系列，按月亮的造型配合酒具。如象徵新月的New Beginning，味道有日本檜木的香氣，容易入口，配合冰球和飛碟形的玻璃杯，很有在賞月的感覺。另外還有代表眉月、上弦月、盈凸月、滿月、虧凸月、下弦月和殘月的雞尾酒，讓大家邊飲邊賞月。

環保風味

餐廳每日有大量廚餘，部分會用作捐贈，其實酒吧一樣可以善用食材。冧酒品牌Flor de Cana榮獲公平貿易認證與碳中和認證，早前在全球推出「Zero Waste Month零浪費之月」，品牌和不同酒吧合作，分別選用酒吧內的剩餘食材來調配雞尾酒，如檸檬皮、椰子各部分等食材再設計新酒，食材得以物盡其用，環保又有意義。

美酒音樂

音樂和美酒往往是密不可分，聽住音樂飲酒，氣份更佳。中環的Cassio推出全新的雞尾酒和菜式，新設計的3款雞尾酒，包括以Cachaca調配的Passion Caipirinha、用啤酒和龍舌蘭調配的Lagerita，以及杏子和西班牙氣酒酒搭配的Apricot Bellini。逢星期三、四下午5時至晚上10時，只要指定價錢，就可任食15款Pinchos，當中包括奶油鱈魚、大蝦可樂餅及紅椒小香腸等巴斯克及加泰羅尼亞的美食，用來配雞尾酒相當不錯。除此之外，店方推出的「Shake It EP」會於指定日子，邀請不同的DJ和客席調酒師打造雞尾酒，邊飲邊聽音樂，提升品味旅程。

即開即飲

果味梳打

想在家慢慢來杯特調美酒，但又自問無調酒師咁好手勢，都一樣有辧法。Marks & Spencer除了推出新口味的櫻花、黑莓接骨木花和熱情果雲呢拿氈酒外，還有可以即開即飲的酒精梳打，當中包括黑車厘子、紅莓大黃和檸檬青檸口味，酸甜果香配有氣梳打，清爽宜人，而且每罐只約75卡路里，偶然來一罐都無咁大罪惡感。

有汽酒精茶

解渴消滯的茶湯，除了就這樣沖泡或入饌，也可用來調配雞尾酒。烈酒品牌 Fernet Hunter早前公布會於每季推出1款即開即飲的有汽酒精茶「Hunter Hard Tea」系列，打頭陣的是Hard Peach Tea，這款有氣酒精茶帶蜜桃、苦味利口酒、鐵觀音、烏龍和洋甘菊的氣息，而且在製作時調低了糖分，雪凍來飲清涼富茶香。