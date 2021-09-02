靈敢侶情：接受取錄的條件

最近，我在母校報名修讀碩士課程。

報名前，為對課程多作了解，便致電課程主任查詢，知道兼讀是兩年制、全日則是一年之後，由於我的工作日程排得頗滿，所以惟有選擇兼讀。只要我把時間排得再密一點，必定可應。這樣，時間問題便解決了。

沒多久，到了考筆試當天，兩條題目放在我面前，一條需要寫故事、另一條寫企劃案，我的心又震。要我寫故事當然沒問題，畢竟我已寫了六年，但說到寫企劃案，我則一竅不通，因為這些年以來，都是品牌公關或宣傳人員向我口述要做甚麼。於是，我只好不停回想合作夥伴對我說過的話，然後對着電腦不停打字，緊張得手心也冒汗。最後，筆試亦完成了。

然後，到了面試。面試的導師很友善，問的問題亦很明確，讓我很容易便想到要回答甚麼。那一刻，想起過去訪問過我的記者朋友，即使我的表達能力不算好，猶幸我遇到的，都是願意照顧我的人。就這樣，面試都完成。

時間和面試都解決，等了數天，我被取錄了！知道我有多興奮嗎？但是，問題就在這時出現。

取錄信上，寫着學費的銀碼：兩年二十多萬，未計課本費用和上學的車費……

大家可能會以為，我竟然忘記了問學費多少，其實我只是太白癡。話說當年讀學位課程，一年學費五萬多，讀碩士應該貴少少便可以了。所以，我是抱着「兩年十零萬」的心情去報名，還說「省吃兩年就夠啦」！

那一刻，我真的很失望，看着網頁上的「接受取錄」鍵，我卻沒有條件按下去。

回家路上，經過母校，見到一個又一個年輕人，突然覺得他們好幸福。假如我有小朋友，而他讀完大學說還想讀碩士，我打十份工都很樂意，而這也是不少父母的心情。可是，當你凡事要靠自己，在面對選擇時，就不再是想與不想的問題，而是能或不能。

今天是9月2日，已經開學，各位同學要加油，好好珍惜這段只問「想與不想」的歲月，我也會加把勁解決「不能」，終有一天，我會出發完成我的碩士理想，說不定，到時能當上你們的同學！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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