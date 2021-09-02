王麗嘉「胸壓」全場！周秀娜着樽領衫輸凸

藝人周秀娜（Chrissie）、陳凱琳（Grace）孖胞弟陳浩彰、王麗嘉（Irisa）及周子涵（Kerryta），今日（2日）出席內衣品牌活動，其中以Irisa最為「胸」狠，上身以黑色Lace Bra襯針織外套，大騷驕人事業線，Kerryta亦激罕大解放，相比之下全身包到冚的Chrissie較為輸蝕，着樽領衫上陣零睇頭！

Chrissie甫受訪抵死笑話因為最近同人氣男團MIRROR合作得多，被傳染「沒有夏天」的思想，故密實現身，記者打趣笑說剛發出酷熱天氣警告，問到她熱不熱？她食字笑說：「我本身個人都好Hot嘅！其實有揀到幾套衫，最終客戶揀咗呢套，今次介紹秋冬裝嘛，我係嚟騷絲襪、騷腳嘅！只係冇諗過一嚟就樽領，客戶應該知我怕凍。」

胸骨生得比較高

講到她最近頻頻出海滑水，更驚現「排骨胸」，Chrissie即笑說：「就係費事畀你哋話我見骨呀！所以先包住，哈哈！（會唔會食多啲嘢？）冇計啦！胸骨生得比較高，自己想生高啲又冇，然後個胸位又生得比較低，但都有注意自己健康，我好鍾意食嘢。」續謂「排骨胸」出現其實另有原因，原來都關件泳衣事：「我揀泳衣揀得太好，因為之前試過滑滑吓水件泳衣飛走咗，好彩面頭有着救生衣先冇走光，自此我就揀啲密不透風嘅泳衣。」

另外，提到她近日簽約古天樂旗下經理人公司，她承認都是近期內的事情，好開心可以加入其大家庭，暫時還在適應當中：「之前都係自己管理，得幾個人幫手，依家係大家庭唔同，大家經理人理念相似，專注拍電影為主。（話開戲捧你做影后？）咁就好啦，哈哈！唔係嘅，有角色啱我都會畀心機。（做女一？）劇本都未有，暫時應該唔會咁快。（想拎影后？）有嘅話每個人都想，但亦好難預計。」之後可會同古天樂合作做男、女主角？Chrissie再大笑話：「咁快到咁Detail？佢部部戲都係男主角！之前我哋有合作過嘅，嗰陣結緣認識，開始傾合作關係，依家係啱嘅時機實行。」