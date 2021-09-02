姊弟檔行騷　陳凱琳「投訴」細佬搶位企

藝人陳凱琳（Grace）今日（2日）首次孖胞弟陳浩彰（Derek）出席公開活動，前者配合內衣主題身穿透視裝露黑色Bra，更輕露事業線，健康性感！受訪時問到Derek出席「處男」騷可會緊張？他直言有少少，全程跟住家姐企位及做動作，豈料Grace「投訴」：「我哋兩個都係左邊面靚，佢一出到嚟就企咗左邊，所以依家做訪問我企左邊，哈哈！」

問到酬勞是否好可觀才出動細佬？Grace笑住否認，解釋是因為跟品牌合作了一段長時間，關係密切：「咁啱佢哋話有男裝，咁屋企有好多人選，但2個囝囝仲細、老公（鄭嘉穎）又要開工，就叫咗細佬。」Derek搞笑問家姐：「即係我係第4個Option？」Grace爆笑一聲之後想補鑊之際，Derek笑話：「唔緊要！我內心會諗我永遠都係你第一個選擇。」Grace即大讚細佬：「竟然係你幫我兜番，哈哈！（下次搵爸爸出活動？第5個Option？）都可以諗吓！哈哈！但佢怕醜啲。」

再問到之後可會考慮繼續以姊弟檔接Job？Grace直言弟弟已經常出現於她的社交平台，若有劇集、廣告邀請會接？Derek笑謂：「如果劇本係全英文都OK。（叫家姐翻譯。）佢中文好過我，佢做呢行畀咗好多心機學中文。」Grace轉數快笑說：「咁我哋明珠台見！如果兩個仔之後讀傳統本地學校，啲中文可能好過我，依家我都只係可以5成，而我哋亦有計劃幫大仔由國際幼稚園轉去傳統本地幼稚園，想佢學好中文。（怕唔怕轉傳統學校佢難適應？）唔緊要，小朋友適應力好強。」