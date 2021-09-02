太想喺紅館開騷　Anson Lo衰心急講錯嘢！

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Ian（陳卓賢）今日（2日）出席在中環舉行品牌活動，逾千「神徒」和「Hellosss」逼爆三層商場，不停唱歌支持偶像，Anson Lo亦向粉絲大派福利，又單眼和咬唇，令粉絲興奮尖叫。有粉絲凌晨3點已到商場霸位，Anson Lo表示有看到粉絲在社交網出Post，坦言戥他們辛苦：「好彩喺室內，希望佢哋食個早餐休息夠，始終喺度等9個鐘好長時間，戥佢哋辛苦。」Ian直言：「係愛呀！ 多謝佢哋。」Anson Lo亦表示這是粉絲無私包容的愛。問到可會擔心粉絲逃學過來？ Anson Lo表好多粉絲因要返工返學無法到來，亦有粉絲呻活動在平日舉行，他明白大家心同在，希望下次再來。

兩人同是愛狗之人，提到現場擺放了不少狗狗用的名牌用品，兩人表現興奮，表示使錢在狗身上多過自己， Ian說會幻想狗狗套上用品後會好得意。Anson Lo說：「唔係淨係買狗狗嘢食，仲要買尿片、氈同床仔，我媽咪會整啲無添加嘢食，又會買啲羊扒風乾咗佢食，佢哋矜貴過自己。」Ian表示狗狗用品全是消耗品，新買不久便被咬爛，他說：「養隻狗貴過養自己，因為我隻狗嘅品種骨關節唔好，要畀啲保健產品佢食。」

提到日前C AllStar經理人阿拔於社交網指摘MIRROR是全職廣告從業員，壟斷廣告市場，並非花時間在音樂及幕前演出。對此，Anson Lo表示：「其實我哋唔止做音樂，仲有拍劇、拍電影，我哋都有把握好多機會，亦都多謝前輩同埋各個單位邀請，其他嘢我哋都冇諗咁多。」並透露正準備新團歌。而Ian亦表示各成員並非單一發展，有時拍戲、做音樂和拍廣告，可能同一天進行，盡量於各方面得到平衡，會用心做好作品，付出100%努力。

對於花姐希望MIRROR多點進修，但被老闆魯庭暉窒無錢，Ian多謝公司幫他們出歌，投資在他們身上，會回饋公司。Anson Lo說：「其實魯生都有畀時間我哋去學嘢，佢只係窒吓花姐，等我哋知足，攞咗咁多嘢就唔好呻。」

提到12月將有部份成員在會展開騷，暫時公布名單有Anson Lo、Ian和Edan（呂爵安），由於5月開騷時曾出現炒飛，問到會否擔心粉絲要買貴飛？Anson Lo卻口快快說：「我哋上次喺紅館個show.....」自知講錯即「啊」了一聲，並笑着補鑊：「其實喺紅館開show都係我嘅夢想。」Ian表示早前與馮允謙開騷，同時進行網上直播，但未知是次有否網上門票。問到明年是否有機會衝上紅館？Anson Lo笑笑口說：「呢個係夢想，所以我都講錯咗，成日掛咗喺口唇邊。」