小米MIX 4首玩屏下鏡頭　眼界大開

無論是水滴芒、M字額還是開孔式鏡頭，為了換來更大屏佔比，手機廠近年無所不用其技，然而其實哪個方法都是礙眼非常。幸好踏入下半年，相關設計終於隨着屏下鏡頭(Under-Display Camera)技術成熟而有所突破，小米、Samsung、ZTE幾乎同步發表屏下鏡頭手機，當中小米MIX 4就把2,000萬前置鏡頭埋在屏幕下，成就100%全像素顯示，日前水貨經三禾電氣到港，即睇有幾擴闊眼界！

前鏡難以察覺

小米叫自己的屏下鏡頭技術為CUP(Camera Under Panel)，從開發至今歷經三代更迭。跟以往的水滴芒或開孔鏡頭令屏幕兩截色不同，小米MIX 4的2,000萬超清前置鏡頭設在屏幕下方，若不是被保護貼的開孔位「出賣」，基本上無論屏幕深淺色也難以察覺。實測自拍效果，它既提供AI美顏、人像虛化、萌拍及多攝同開等基本玩法，在1.6μm融合像素及演算法幫助下，採光度與清晰度也沒有異樣；只是影燈光時會有少許光暈，惟整體問題不大。

集技術之大乘

多得屏下鏡頭，此機的6.67吋AMOLD微曲柔性屏幕支援100%全像素顯示，一般情況如待機、拍攝或睇相，全屏畫面都保持統一，前鏡沒有穿崩，唯獨播片時才巧妙地將相關部分遮黑。另一方面，此屏幕也集目前頂尖技術之大乘，例如2,400x1,080解像度、120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率、DCI-P3廣色域及Dolby Vision，亮度更高達800nit，加上Gorilla Glass Victus強化玻璃保護，抗跌能力達2米之高！

高雅陶瓷機身

說到外觀設計，一體化陶瓷機身令手機帶有一種高雅感覺，圓潤邊框配合8.02mm厚度，雖然重225g，但手感仍然不錯。另外水貨返齊陶瓷黑、陶瓷白、影青灰3色，各有各漂亮！硬件方面，內建S888+ 5G處理器、Adreno 660圖形處理器、12GB RAM及1億像素三攝鏡頭，另有遊戲中心，性能足以應付大食Game需要。電池容積則有4,500mAh，支援120W有線快充及50W無線快充，跟機仲送高電壓火牛，唔似時下旗艦手機唔送火牛咁孤寒！

屏下鏡頭原理

雖然目前有不少廠商都掌握屏下鏡頭技術，但背後原理大同小異，就是如何讓光線通過屏幕直達自拍模組。小米所用的技術叫「微鑽排列」，意指把前置鏡頭的像素面積減少，令像素間有更大的光線通道，藉此提高亮度。此外，為了提升屏幕透光性，他們還重新設計了面板的電路布局，並把CUP區域的引綫變為透明波浪形，讓進光度大增同時減少光線繞射。

同場加映：其他廠商發展

除了以上三間廠商，相信其他廠方在不久將來也會使用屏下鏡頭。先說Apple，最近傳出他們申請了一項名為「可調節顯示窗口的電子設備」專利，當需要用前置鏡頭時，屏幕才會輕微移動以騰出空間，令進光量與Face ID保持正常，惟最快要待iPhone 14才會使用這方案。至於HUAWEI則早於去年5月提交相關專利申請，新機採用了屏下鏡頭設計後，四周邊框近乎等寬，屏佔比接近95%，預料此機最快於今年10月亮相。