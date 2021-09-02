出賣布志綸？劉威煌反擊：有尊重佢！

無綫節目《演鬥聽》周六晚（4日）將播出第4集，王梓軒（Jonathan）邀請了布志綸（Alan）、劉威煌、曾比特（Mike）及周詠婷（Kerryta）進行音樂格鬥，Alan大讚過癮說：「音樂最緊要係玩，要Happy，同埋我知道Jonathan要介紹呢個節目係比較Free Jam，唔係咁多規矩，所以覺得幾好玩。」Alan表示準備了特別素材《我點你作》：「有個日本地區，叫『志布志市』，同我個名差唔多，而叫布志嘅又有一架郵輪，咁就做咗個Free Jam Session，首歌好正好滿意，同以前風格好唔同。」王梓軒提議Alan將呢首歌出碟，但Alan說：「出碟冇人買㗎！」

Kerryta要唱Neo Soul版《李香蘭》，她說：「我覺得好玩，我自己本身都好鍾意呢首歌，估唔到竟然抽到自己鍾意嘅Neo Soul，抽到自己鍾意嘅歌曲改編，好幸運。」Alan則說：「《李香蘭》係一首好好聽嘅歌，Kerryta有埋外形，好Sexy嘅一個感覺。」

高手雲集

另一組嘉賓劉威煌邀請了音樂監製葉肇中拍檔，在《我點你作》威煌則出賣布志綸，將對方的口訊用作素材，威煌反駁：「冇出賣佢，只係節目組要求，希望搵啲搞笑嘅Voice Message出嚟，我拎出嚟之前有問過Alan，當然要尊重番佢，佢覺得OK、好笑嘅……」Mike則指上節目有壓力：「你哋個個都係高手，咁多高手雲集，我作為新人遇到咁多前輩，自己都好驚㗎！」威煌笑言識講嘢！