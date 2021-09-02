【營事檔案】椒鹽杏鮑菇　氣炸減熱量

去台灣的時候，鹽酥雞、大雞排都會出現在必吃名單上，可是，現在不能去台灣旅遊，即使香港也許會有台式小食店的分店，但油炸的食物又不能經常食；尤其是油炸的蔬菜，吸油能力更是驚人，因為杏鮑菇等蔬菜的含水量比雞排等肉類高，在油炸的過程中，大量油脂會取代蔬菜裏的水分，令蔬菜反而變成高熱量的食物。

以氣炸代替油炸

今次的食譜在沾上麵糊及麵包糠後，以氣炸的形式處理，不但可保留鬆脆的口感更可以大大減低用油量。表面的麵包糠以及杏鮑菇更不會吸收了大量的油分而增加負擔或甚至影響健康。在氣炸10分鐘後取出反轉更可把椒鹽杏鮑菇兩面都炸至金黃色。

杏鮑菇是素食者的肉類

杏鮑菇由於質感上爽口彈牙，經常被冠上模仿雞肉及海鮮的角色，例如手撕杏鮑菇、醬燒杏鮑菇等等。杏鮑菇營養豐富，含有豐富蛋白質，而且纖維含量高，十分適合關注體重及素食人士。每100克的杏鮑菇只有39卡路里，卻已含有20克纖維，而非水溶性纖維可增加飽肚感，有助管理體重。杏鮑菇等菇菌類更含有大量維他命B雜，維他命B雜可有助減壓及細胞代謝等功能。除此之外，杏鮑菇更有鉀、磷及銅等微量營養素。

【椒鹽杏鮑菇】

材料：

杏鮑菇 4件

麵包糠 適量

麵糊：

麵粉 5匙

水 80毫升

糖 1茶匙

黑胡椒 適量

鹽 適量

蒜粉 適量

做法：

1.杏鮑菇滾刀切成小塊，備用。

2.混合麵粉、水、糖、黑胡椒、鹽及蒜粉成麵糊，備用。

3.將杏鮑菇依次序沾上麵糊及麵包糠。

4.放入氣炸鍋，用180度氣炸10分鐘。

5.翻轉再氣炸10分鐘即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。