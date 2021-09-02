本日日本：將浪漫列車搬番屋企

自1957年運行的小田急浪漫列車SE 3000，是日本鐵路公司小田急電鐵曾使用的特快列車，一度被稱為「劃時代的輕量高性能新特快列車」，後於1992年停用。其中一架列車原於 Romancecar Museum中展出，最近小田急Agency的「Romancecar Memorial Parts Project vol.3」就以這架懷舊列車為主角，並與日本著名木製家具品牌天童木工合作，將車廂內的座位及用品翻新出售，各位鐵道迷可以將屋企變成真的車廂模樣。 發售配件包括梳化座位（限量7件）、矮桌（限量2件）、咖啡室餐具櫃（限量1件）、名為「邂逅燈」的座地燈（限量10盞）及玻璃櫃（限量2件）。凡購買任何產品都可免費獲贈於列車內使用過的3件配件（包括有摺疊桌、窗簾勾及衣架），以及由小田急電鐵發行的購入證明書。此外，購買矮桌的買家可得到列車號碼牌、咖啡室餐具櫃買家可得到車廂號碼牌。雖然產品價格不便宜，但喜歡收集鐵道產品的朋友應該會很有興趣。產品由即日起至11月30日於網上訂購。