李佳芯被周星馳考起！馮盈盈：聰明反被聰明誤

李思捷主持與監製的無綫遊戲節目《思家大戰》，將於星期日（5日）播出第2集。嘉賓請來劇集《智能愛人》演員李佳芯（Ali）、馮盈盈、泰臣、簡淑兒等組成「智能」隊；與陸永、麥美恩、江欣燕、盧宛茵、戴耀明組成的「愛人」隊爭奪五萬元獎金獎品

麥美恩、馮盈盈與江欣燕在節目中相當搶鏡，她們表情夠多又搞笑，令陸永相對失色，為了挽回焦點及爭取勝利，陸永不但竭力擠出金句，又與隊員麥美恩及江欣燕等夾計出「陰招」對付「智能」隊，江欣燕受訪時說：「我哋係諗住中間有一題我哋唔玩讓畀佢哋玩，因為瀨嘢機會好高㗎。」

大跌眼鏡

第二集首條問題看似相當簡單「講出一套周星馳嘅電影」，原本以為是送分題目，結果卻極度出人意表，第一個獲得回答權的李佳芯，信心十足地喊出心水答案，豈料答唔中，令現場人士大跌眼鏡，之後陸永隊隊員於回答相關題目時亦先後「觸礁」。

節目問題令嘉賓搲爆頭，盈盈更數度露出尷尬表情，講到遊戲心得她說：「唔需要諗太多！諗太多會聰明反被聰明誤。」Ali則認為：「最緊要夠真！直接！大膽！」另外，觀眾在有獎問答遊戲《思家觀眾大戰》「講一個TVB成日萬歲藝員」，根據100名幕後員工民意調查題目，陳煒獲選為最高票選藝人。