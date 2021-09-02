策騎被拋落地！傅嘉莉簡淑兒當做面部磨砂

藝人傅嘉莉（Kelly）及簡淑兒（Jessica），今日（2日）現身電視城出席「馬季開鑼」記者會，介紹多個全新馬術節目，其中Kelly更以騎師Look上陣，受訪時表示觀看馬術賽事是全家最Enjoy的家庭活動，閒時亦會少賭怡情，但多數都沒有贏錢運氣：「拍劇需要有去學策騎，學咗4、5年，識咗之後有入過馬場，重點係可以參與家庭話題，喺我好細個嘅時候，媽咪因為睇中一隻馬叫『榮莉駿』，咁啱就係我哋3兄弟妹中文名嘅最後一個字，買重注但最後唔中。」可有想過做馬主？她直言沒有：「好貴！自己冇諗過，因為要花時間、金錢照顧同打理，又要搵騎師訓練。」

同樣有學策騎的Jessica自爆曾從馬背上摔下，面朝地剷落沙地，打趣形容似做面部磨砂：「嗰次係第一次試跳欄，緊張得滯就拉緊咗條繩，搞到好似畀錯咗煞停嘅Signal佢，就拋咗我落地，但教練話佢好錫我，因為我跌喺佢前面，佢唔鍾意我可以踩腳落嚟，咁我就玩完，反而見佢係好內疚咁企咗喺度，然後我即刻上番去安慰番佢，話畀佢聽我冇事。」

而Kelly聞言亦表示曾有相同「磨砂」經歷，但不幸的是剷落沙地後面部留下微細血痕，緊接還要返公司開廠景拍戲：「好彩唔係好明顯嘅傷痕，都可以遮到。」另外，問到Jessica可會跟男友麥大力一齊策騎？她笑言男友對運動興趣不大，還是鍾情於駕駛飛機。