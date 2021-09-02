第7代「淑女」　美規版Nissan Z率先發表

Nissan旗下全新7代目Z美規量產版率先發表，據悉日規版將以 Fairlady Z 之名在年底公開。

去年Nissan為旗下經典Z系列跑車(即日版Fairlady Z)，發表名為Z Proto的原型車，等了又等，最近終於等到量產版(美國規格)正式率先發表，至於日本規格將會以 Fairlady Z 之名在年底公開。

全新第７代Z系不負眾望地承繼了的 Z Proto的設計精髓，車頭燈組及車尾線條明顯地就是向歷代Z的經典設計致敬。據廠方表示，美規Z提供 Sport、Performance 及 Proto Spec 3種車型，全搭載3.0L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力400hp，峰值扭力350Nm。傳動方面提供9前速自動波連+/-撥片及6前速手波選擇，後者配備碳纖維複合材質傳動軸及降檔自動補油系統。Performance 及 Proto Spec車型更具備機械式限滑差速器。

此外，三者的煞車系統及輪圈尺寸規格亦不同：Sport車型配備前2後1活塞卡鉗連前後通風碟及18吋合金輪圈；Performance 及 Proto Spec車型配備前4後2鋁製活塞卡鉗連前後通風碟及19吋鋁合金輪圈。其中Proto Spec車型屬於以原型車為基礎推出的專屬特別版，僅限量240輛，配備Z字黃色制動卡鉗、古銅色鋁合金輪圈、黑黃雙色座椅及黃色縫線。