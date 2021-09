AGA周國賢久別重逢遇大雨　濕住身談情

環球歌手AGA(江海迦)連出2首新歌,分別是廣東歌《理性與任性之間》和英文新歌《What are we gonna do》,1星期內推出2個MV。《理》MV拍咗18小時,並找來周國賢(Endy)做情侶演出,AGA在MV中做櫥窗設計師,Endy是廚師,二人在Endy餐廳重遇後,淋着雨在街上截計程車,濕透的二人在車上非常狼狽於打破了二人重逢本來尷尬的氣氛。

這次擔正做女主角的她,跟Endy有好多對手戲,包括熱戀、淋雨濕身、吵架等,對她而言是越級演技挑戰,被導演讚賞演技進步的她表示高興能夠有Endy做男主角,MV難度在於要演戲的地方很多,幸好有對方在場,好快能跟上他的節奏進行拍攝。反而Endy跟她合作有點緊張,因為大家都是內斂的人,他說:「可能大家都係創作歌手,屬性比較類似,我哋都有好多感覺,但選擇將呢啲感覺投放喺歌曲之中,所以日常生活中嘅言行舉止比較內斂,但唔等如我哋冇情緒。亦因呢個原因,我哋唔需要熱身就好自然投入劇情之中。」

由AGA包辦曲詞的《What are we gonna do》,邀來台灣金曲獎3項得主​Derrick Sepino​​​負責編曲,MV於電影《胭脂扣》的場地拍攝,AGA與新導演班底合作,畫面與故事的概念源自撲克牌上的圖案,是製作團體給予她一個全新的創作方向,她說:「MV造型華麗,搭景好有心思,製作團隊用咗成個星期時間準備布景,我想透過MV拍攝嘅mood and feel所營造嘅畫面,畀觀眾感受呢對情侶嘅經歷。」