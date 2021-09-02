AGA周國賢久別重逢遇大雨　濕住身談情

環球歌手AGA（江海迦）連出2首新歌，分別是廣東歌《理性與任性之間》和英文新歌《What are we gonna do》，1星期內推出2個MV。《理》MV拍咗18小時，並找來周國賢（Endy）做情侶演出，AGA在MV中做櫥窗設計師，Endy是廚師，二人在Endy餐廳重遇後，淋着雨在街上截計程車，濕透的二人在車上非常狼狽於打破了二人重逢本來尷尬的氣氛。

這次擔正做女主角的她，跟Endy有好多對手戲，包括熱戀、淋雨濕身、吵架等，對她而言是越級演技挑戰，被導演讚賞演技進步的她表示高興能夠有Endy做男主角，MV難度在於要演戲的地方很多，幸好有對方在場，好快能跟上他的節奏進行拍攝。反而Endy跟她合作有點緊張，因為大家都是內斂的人，他說：「可能大家都係創作歌手，屬性比較類似，我哋都有好多感覺，但選擇將呢啲感覺投放喺歌曲之中，所以日常生活中嘅言行舉止比較內斂，但唔等如我哋冇情緒。亦因呢個原因，我哋唔需要熱身就好自然投入劇情之中。」

由AGA包辦曲詞的《What are we gonna do》，邀來台灣金曲獎3項得主​Derrick Sepino​​​負責編曲，MV於電影《胭脂扣》的場地拍攝，AGA與新導演班底合作，畫面與故事的概念源自撲克牌上的圖案，是製作團體給予她一個全新的創作方向，她說：「MV造型華麗，搭景好有心思，製作團隊用咗成個星期時間準備布景，我想透過MV拍攝嘅mood and feel所營造嘅畫面，畀觀眾感受呢對情侶嘅經歷。」