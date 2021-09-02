針無兩頭利，好多事情都係有得有失，就以女人嘅身材為例，追求瘦身往往會令上圍縮水，點先可以做到又弗又好波？確係一大難題！今期「世界Cup」嘅主角蒼野杏都算係幸運兒，之前因為食得太多而谷到自己肥嘟嘟，意外換嚟一對飽滿嘅H奶，後來成功減肥後，上圍竟然冇走樣，真係羨慕死人！

愛着細碼露半球

做人要識得揚長避短，但家陣好多女仔都唔明呢個道理，波平如鏡偏偏要着低胸衫，對腳粗過燈柱就走去着迷你裙，係就係好吸睛，但出嚟嘅效果唔係驚艷而係驚嚇囉！想透過衣着令自己嘅身材優點更為突出？咁就要學吓日本寫真女優蒼野杏。身材有5呎5吋高嘅佢，有前有後，條腰又夠晒幼，所以着啲衫都會露出長腿纖腰。而最抵死嘅係，佢明知自己個胸咁大，拍寫真時，特登着細碼泳裝，搞搞張張相都露半球，非常誘人！

翻身成功登埋台

其實杏妹一直好想投身藝能界，但有段日子因為暴飲暴食，搞到體重急增10公升，連個胸都火速發育，呢個意外收穫令佢成功喺2018年躋身日本寫真界。當時阿妹以藝名「高杉杏」拍寫真，但出道之後，人氣始終彈唔起，令佢喺舊年一度諗住引退。好彩嘅係，杏妹離開前事務所之後，獲大型藝能事務所R.I.P招攬，令佢成為森咲智美、犬童美乃梨、橋本有菜等寫真天后嘅師妹，令佢重拾鬥志，決心喺寫真界闖一番事業。公司仲安排佢同多位寫真妹以女子組合「sherbetNEO」名義登台，前途一片光明。