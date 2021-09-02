要生B先買樓！司徒鈺芸住得簡樸　灑脫斷捨離

武打女星司徒鈺芸（JuJu，前名陳鈺芸）與導演老公司徒永華現居於逾1,300呎、月租10多萬元的服務式住宅，她經常穿梭各地拍戲，這種居住形式最適合：「我住慣酒店，所有設施都一應俱全，有咩事就打去服務台，而且我都幾潔癖，床單要換得好密，鍾意屋企似酒店咁乾淨。」單位有私家𨋢直達，還有個可眺望維港景的大露台，景觀開揚。

她的家居絕對可以用簡潔來形容，沒有多餘雜物，正是近年流行的斷捨離生活觀，她說：「香港寸金尺土，空間好緊要，地方愈空曠住得愈舒服。我唔儲嘢，每半年就會檢視一次，唔用嘅嘢就攞去捐。」而為數不多的擺設只有結婚照、跆拳道獎牌及一部老爺攝錄機：「部機係我喺紐約大學讀電影時一個教授送畀我，係佢令到我鍾意拍電影，鼓勵我繼續電影夢。」

有孩子才置業

她在美國及泰國都有置業，但在港就是無殼蝸牛：「暫時呢個住屋模式對我哋嚟講幾彈性，如果將來有小朋友就要有固定居所。（夢想的家係點？）我鍾意舊樓，樓底高又實用，要有海景。」而對她來說一個家最需要是老公、孩子及空間感，問到何時實現造人大計？她說：「順其自然，行動中，但未有動靜。」