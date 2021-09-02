慾火亂咁燒　老友齊中招

勾引好朋友嘅伴侶，當然係唔道德嘅惡行，但有時慾火控制唔住，好易波及就近嘅朋友。好似今次介紹嘅四仔，主角統統搭上友嘅另一半，情慾關係亂晒籠，劇情真係好邪惡又好刺激呀！

七國咁亂

多角戀已經夠亂，加埋情慾關係，更加係七國咁亂！由Bellesa Films推出嘅四仔作品《Going For It》，就將呢種亂法呈現喺大家眼前。影片由擅長拍攝劇情類四仔而聞名嘅Jacky St. James執導，搵嚟Vanna Bardot、Aidra Fox、Ana Foxxx等多位脫星孭飛，個個都樣靚身材正，故事講述Vanna Bardot同幾位女閨密經常分享同男友嘅性生活體驗，殊不知佢哋暗地裏已經同彼此嘅男友搭上，交織出極度香艷嘅畫面。

飢渴索女

男女之所以偷食出軌，其中一個原因係為咗尋找刺激，正如呢套由Pure Taboo製作嘅《Corrupting Her Innocence》，當中嘅女主角為咗追求肉體上嘅刺激，簡直冇晒底線！影片由四仔名導Bree Mills主理，講述女主角Arietta Adams嘅男友係才俊男友，但對方醉心工作，為咗解悶，於是搭上男友個好友。每當男友返工，佢就搵對方嚟填補自己嘅空虛。你咪以為咁就能夠餵飽佢，原來呢位阿姐仲有幾位男士排住隊嚟服侍。值得一提，Arietta Adams唔止身材正，演技同床技都相當出色。

偷食好友

俗語有話：「妻不如妾，妾不如偷！」唔少好色男女都係天生愛偷食，由JoyMii推出嘅《I Love It Dirty》，就將偷食嘅樂趣騷畀大家睇。影片由Cherry Kiss、Ania Kinski、Connie Carter等5位脫星演出，劇情講述已有未婚夫嘅Connie Carter，好耐之前已經睇中男友個好友，同時又對好友啲朋友有「性」趣，某日趁男友整車，勾引佢嘅好友曳曳，食飽之後又對其他人埋手。不過佢唔知自己嘅所作所為被閨密睇到晒，究竟故事會點樣發展？話時話，Connie Carter嘅身材真係好火辣，男人點可能唔冧。