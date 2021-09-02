周星馳向Ukei發律師信　怒轟行為低劣

影星周星馳早前與曾面試今屆港姐的17歲張曉祺（Ukei）傳緋聞，事後他極速否認兼發聲明澄清，今日（2日）行動升級，他向Ukei發律師信，內容提及有人違反保密協議，行為低劣！並要求對方盡快刪除相關的出海照片，否則採取進一步法律行動！

周星馳早前出海玩樂，被爆跟Ukei傳緋聞！當時男方透過助手火速否認，強調當日一大班人出海，之後女方曾主動約會他，但他未有理會。由於周星馳的感情生活一直備受關注，故今次緋聞旋即在中港兩地瘋傳。

為了以正視聽，上月20日，周星馳透過律師發出澄清啟示，指Ukei絕非「密友」，由於深感今次事件有人借機炒作，為了杜絕此事，他決定將行動升級，透過律師行向Ukei發律師信！內容指周星馳於滑水活動前，均會透過友人向Ukei等參與者講明不可於其遊艇內或以其遊艇作背景進行任何拍攝，以保私隱，而Ukei等參與者亦答允，但上月卻傳出緋聞，內容不實之餘，更發現大量Ukei在其遊艇內的自拍照，該批照片理應只存在女方的手機中，令周星馳方面懷疑有人違反上述保密協議而流出，如屬實的話，行為低劣！

由於此事已對周星馳造成不良影響，故他要求Ukei立即處理此事，將已於社交平台發布的滑水活動照片全部刪除，並承諾不再以任何方式發布滑水照及發文，如再發現，周星馳方面將採取法律行動，向女方申索由此而產生的一切法律費用及開支！東網就此事致電周星馳助手，他表示：「律師信內容已經寫得好清楚，我冇任何補充。」