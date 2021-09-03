【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿七甲寅水破日

吉時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：理髮、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

待人要圓滑一點，乜都拗只會令身邊人反感。

金牛座

做事要顧全大局，與人合作不能太自我中心。

雙子座

愛一個人不能空口講白話，必須有實際行動。

巨蟹座

遇上久違的老友，閒聊幾句，心情已很暢快。

獅子座

行動力差，做事有氣無力，倒不如放假休息。

處女座

面對突如其來的壓力，自怨自艾也無濟於事。

天秤座

付出了努力，漸漸看到成果，內心興奮不已！

天蠍座

好人緣助你度過了艱難時間，面上重拾笑容。

人馬座

有很多事要兼顧，若再多管閒事將會有麻煩。

山羊座

努力拓展人脈關係，有困難才不會孤立無援。

水瓶座

強大的自信心，可以令你在競爭中佔得先機。

雙魚座

嘗試接納不同的事物，對成長百利而無一害。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）猴 易犯錯

鼠

時來運到，心情大好，事業愛情兩得意。

牛

努力跟同事建立默契，工作無往而不利。

虎

人緣佳，單身者易邂逅志趣相投的異性。

兔

運勢好轉，各種棘手問題都能一一解決。

龍

記憶與理解力俱增，宜善用時機多進修。

蛇

財運起伏，用錢要謹慎，小心被人搵笨。

馬

行動力強，貴人幫助，工作進度易達標。

羊

桃花運強，身上散發出吸引異性的魅力。

猴

是日沖煞，頭頭碰着黑，容易遇到意外。

雞

桃花運超強，感情生活愜意，甜在心頭。

狗

活力十足，跟同事融洽相處，有利工作。

豬

貴人運強，做事進展順利，有意外驚喜。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

數字有不同意思

數字於生活中跟我們有着很大關聯，時間、價錢、車牌號碼，甚至日常生活中的說話，都一定會用到。多數人都是喜愛其發音或形狀，相信會帶來好運吉利的意思，但很多人不知道數字於不同國家會有不同意思。

「六六大順」和「六六無窮」就用到「6」這個數字，寓意可以帶來順利和很多好事接踵而來。但「6」在西方社會代表不吉利、惡魔、不祥的意思，在《聖經啟示錄13:18節》就有很清楚的描述。更有人用數字法，排出希特拉的英文名字「Hitler」就是「666」這一組數字。西方人的房屋門牌多數會避開「666」這組數字，可見對「6」字的忌諱。

在台灣的塑膠製品上會印有回收辨析碼1至7，人們可以參考其數字對照出可以承受的溫度，避免吃到致癌物質。如果在製品上的號碼為6號，就不要在吃熱食時使用，亦不要用來盛載酸鹼度太過強或太熱的液體，因為6號的材料會溶解出聚苯乙烯，長期用會容易致癌。

世上有很多事物在不同地方會有不同的看法及解釋，所以我們用之前一定要清楚小心，多加留意。