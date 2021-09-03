東方日報C1：偶像育成節目收檔　《哥哥》列清單防踩界

內地演藝圈接二連三爆醜聞，包括鄭爽逃稅、吳亦凡涉強姦案被捕、趙麗穎與王一博粉絲罵戰，以及趙薇「被消失」等，震驚全城，引起國家廣播電視總局（廣電總局）出手整頓，公布8大新規例，包括禁播偶像育成節目及禁止明星子女參加真人騷，意味近年大熱的《偶像練習生》及《爸爸去哪兒》等或成絕響！

近日多位一線藝人相繼出事，令內地娛圈人心惶惶，事件引起廣電總局持續關注，繼早前發出10條規例後，昨日再度公布8大新規，當中以「堅決反對唯流量論」最受關注，事關規例指出不得播出偶像育成節目，並要選秀類節目嚴格控制投票環節，不得設置場外投票、打榜等，嚴禁引導或鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票。

此例一出，矛頭直指《青春有你》系列及《創造營》系列的2大「內地天花板選秀節目」，當中《青》第一輯《偶像練習生》捧紅男團「NINE PERCENT」的蔡徐坤及范冰冰細佬范丞丞，而《創》亦令女團「火箭少女101」的楊超越及孟美岐火速彈起，成為流量小花，但如今新一季節目隨時告吹。與此同時，規例更列明不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人騷節目，如早年大熱、找來林志穎及吳尊等舉家參與的《爸爸去哪兒》系列。

鹿晗「中槍」 粉絲不滿

另外，8大規例中的「堅決抵制泛娛樂化」同樣引起熱議，當中提到抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗網紅、無底線審醜等泛娛樂化傾向，令人聯想起近年炫富形象深入民心的韓國男團EXO前中國成員「富二代」黃子韜（Tao）。

規例更指出要堅決杜絕「娘炮」等畸形審美，無疑與近年持續的「限娘令」不謀而合，當時已有傳「小鮮肉」如TFBOYS、蔡徐坤及鹿晗等屬高危目標，今次規例再現，有官媒發表文章呼應，雖然沒點名「娘炮藝人」，但就用上蔡徐坤及鹿晗的照片作配圖，令他們再度「中槍」，引起雙方粉絲不滿。

單眼頂胯 避得就避

未知是否為配合政策，湖南衞視即時在最近熱播、邀得張智霖、言承旭、謝天華、陳小春等參與的節目《披荊斬棘的哥哥》中，為「哥哥們」列出「舞台提示清單」，提醒他們要做好「表情管理」，謹慎對待擠眉弄眼、咬唇、貼地跳舞、頂胯和單眼等行為，但就以幽默方式表示：「慎用Wink（單眼），眼睛乾澀請滴眼藥水」、「慎用頂胯扭胯動作，一旦閃腰概不負責」、「慎做鬼精靈表情，哥哥的帥氣足獲得好評」等，最後又搞笑指：「如哥哥在表演過程中沒有控制住自己，那我們也沒辦法。」玩味十足！事實上，上述行為去年曾在同類型節目《追光吧！哥哥》出現，當時已被網民指舉止「油膩」、「不夠男性化」。

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