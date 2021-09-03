多按摩和溫灸，能有效向胞宮傳導熱力，打開盆腔氣血，達到刺激胞宮、激活胞宮、滋養胞宮的效果。（客戶提供）

【特約報道】很多人聽到「養好子宮」就嚇一跳，說：「我又不是要生小朋友，不用特別去養子宮吧？」或是「不是年紀大了才需要暖宮嗎？」答案是絕對不見得。胞宮（盆腔、子宮、卵巢）雖然不像五臟六腑直接主宰健康，但它的健康，與女性的體態與皮膚狀態有直接關係。

女性在生理期時，會虛耗氣血；現代人缺少運動、長期處於冷氣房、愛吃喝冰品、四季均愛穿熱褲短裙，這些習慣會令氣血循環變差，體質偏寒，寒氣凝結在子宮，使血氣收縮，無法通行，繼而引起痛症、週期不適、膚色晦暗、全身浮腫、影響懷孕等。更甚的，當子宮長期寒冷，大腦會接收到子宮說「我很冷」的訊息，便會調動脂肪集中到子宮四周保暖，造成一個脹鼓鼓的假肚腩！

此外，卵巢分泌的雌激素，負責調節經期、排卵時間，決定肌膚亮澤和緊緻度等。三十歲後，女性荷爾蒙水平逐年下降，皮膚鬆弛、毛孔粗大、粗糙、暗啞、皺紋及色斑等問題統統呈現。到五十歲更年期，卵巢功能退化，體內雌激素會使大腦腦下垂體製造大量雄性激素，以脂肪細胞去轉換成女性荷爾蒙，這種轉變，促使更年期女性的脂肪細胞增加約三成，並集中於腹部。所以保養胞宮，延緩卵巢衰退、維持雌激素分泌，是保持青春的重點。

要養好子宮，還是老生常談的多暖宮、多進食補血食物，例如喝「黃金牛奶」薑黃奶、進食豆腐、豆漿等天然黃豆食品。薑黃奶是古印度阿育吠陀一種傳統飲料，薑黃能通經、止痛、抗炎、防癌、防糖尿和阿茲海默症（老人痴呆）、促進循環及雌激素代謝，配搭全脂牛奶一起喝，能大幅提升人體吸收度。而大豆類食物，能增加體內「促卵泡成熟激素」分泌，促進陰道組織健康。

食療以外，可勤做溫灸按摩。脊椎底兩側由上而下至尾龍骨的八個穴位（各一對），依次為上髎、次髎、中髎和下髎，合稱八髎穴，是女人福穴，是胞宮的反射區，通治一切婦科痛症、下腰痛、月經不順、氣虛易暈等。中醫認為，「氣為血帥，血隨氣行，氣得溫則行，氣行則血亦行。」八髎最大特點，是容易得氣、易有灸感。所以多按摩和溫灸，能有效向胞宮傳導熱力，打開盆腔氣血，達到刺激胞宮、激活胞宮、滋養胞宮的效果。即使是已經踏入更年期的婦女，按摩八髎，同樣有助紓緩更年期症狀。

所以無論有沒有打算生小孩，或是已經踏入更年期，也應好好進補。想青春不老，就要從年輕時，凍齡養宮。

溫宮療法：能刺激女人的福穴「八髎穴」，達到刺激胞宮、激活胞宮、滋養胞宮的效果。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。