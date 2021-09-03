「3P」對足48小時　Julia與鼓鼓蕭秉治感情升溫

由台灣歌手鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治及Julia（吳卓源）聯手度身訂造代言遊戲的同名主題曲《戰神風暴》，MV正式首播，因為疫情緣故，三人首度合作皆要透過雲端共同完成，歌詞則是他們着墨較久的部分，每個人對應自身在遊戲的角色性格來發想，蕭秉治代表力量與榮耀的化身「龍戰」，鼓鼓是出手果斷、凌厲敏捷的「幻刺」，Julia則是集智慧與美貌、擁有強大魔法的「秘法」，不同的角色特性，透過歌詞呈現更加立體化，他們同聲說：「真的好帥！」鼓鼓稱難得的三人融合在一起像是「驚喜包」。

而蕭秉治對於Julia稱讚不已：「第一次聽到她的vocal寄過來，簡直完美的像成品。」MV更重金打造拍攝場景，重現遊戲中恢弘壯麗的遺迹場景，完整還原遊戲世界觀，讓3人置身於古代遺迹。

三人也因拍攝MV，連續相處了48小時之後，感情急速升溫，Julia表示自己像是多了兩個哥哥，感受到開心及溫暖，也是第一次感受到團體的氛圍，開玩笑的說他們沒有特別做甚麼培養默契，但經過本次合作後默契爆表，笑稱好像可以立刻成團出道了！