前亞姐季軍︱台灣性感女神靠打機減肥　秘訣係…

電競成為年輕一代熱愛嘅活動，但係原來坐定定打機都可以Keep Fit，你又知唔知呢？有研究指選擇特定嘅遊戲，好似係射擊、運動競技等遊戲，因競技類遊戲緊張刺激，會令玩家心率提升，甚至出汗，有指玩家打機2小時所燃燒嘅卡路里，同慢跑1小時差唔多，仲比做Sit up多，真係估你唔到喎！

台灣性感女星賴琳恩之前因疫情關係，喺屋企抗疫幾個星期，日日都係靠打機度日，但係佢嘅身材冇走樣之餘，仲成功減咗接近7磅，身高1米67嘅佢得番102磅，佢喺社交網晒咗張大露背裝，盡騷無敵纖腰，留言：「嗯哼～防疫在家狂打電動瘦了3公斤（約6.6磅）～連小時候的熱褲都套進去了！」仲話自己打機打到唔食飯唔瞓覺，而佢老公陳乃榮都力證佢哋喺屋企係「用生命在打機」，直頭連個遊戲機手掣都壞埋添！

減少食嘢機會

賴琳恩分享「打機減肥法」嘅秘訣，最好係就將個雪櫃同零食櫃都鎖好，等自己唔好食咁多零食，佢話最好連手機都熄埋佢，令到自己可以全神貫注打機，咁就可以減少食嘢機會啦！不過有專家就指過度打機可能令作息時間不規律，有機會影響新陳代謝導致肥胖，所以提醒玩家們記得適可而止，定時郁動吓個身體，先可以保持健康。

被封性感女神

佢曾經喺2008年來港參加亞姐並獲得季軍，因而知名度大增，佢之後喺台灣拍過唔少電視劇同電影，不時以火辣形造示人，因而被封為性感女神，近年活躍於社交網嘅佢，經常都同網民分享扮靚同收身秘訣，吸咗逾60萬粉絲，人氣爆燈！

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