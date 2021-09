集體回憶！ABBA40年後回歸樂壇率先推出新歌

瑞典殿堂級組合ABBA昨日舉行全球記者會宣布正式回歸樂壇!今次是他們繼1981年的大碟《The Visitors》之後,40年後再推出新大碟《Voyage》,全碟共有10首歌曲。而他們昨日率先推出兩首新歌《I Still Have Faith in You》以及《Don't Shut Me Down》。新碟將於今年11月推出。兩首新歌後立即惹來樂迷於網上熱切討論,其中ABBA忠實fans露雲娜都有於社交網轉載ABBA的新歌,並留言表示聽完首歌之後感動落淚!

除了出新碟之外,ABBA亦同時宣布將於下年5月27日在英國倫敦舉行3D全息影像演唱會。而他們率先公開製作片段,為了真實感,製作團隊用電腦技術將4位成員Agnetha Fältskog 、Anni-Frid Lyngstad、Benny Andersson以及Björn Ulvaeus的表情及形態動作捕捉。他們為了今次演唱會更特別興建有3,000座位名為ABBA體育館的專屬演唱會場館。門票將於下周二(7日)於網上公開發售。

ABBA於66年組成自此紅遍70年代,成為殿堂級組合。多年來有好多演唱會主辦方也出盡辦法邀請ABBA出山開騷,其中有傳有人出價10億美元(約78億港元)利誘他們,但仍遭他們婉拒!