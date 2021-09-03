集體回憶！ABBA40年後回歸樂壇率先推出新歌

瑞典殿堂級組合ABBA昨日舉行全球記者會宣布正式回歸樂壇！今次是他們繼1981年的大碟《The Visitors》之後，40年後再推出新大碟《Voyage》，全碟共有10首歌曲。而他們昨日率先推出兩首新歌《I Still Have Faith in You》以及《Don't Shut Me Down》。新碟將於今年11月推出。兩首新歌後立即惹來樂迷於網上熱切討論，其中ABBA忠實fans露雲娜都有於社交網轉載ABBA的新歌，並留言表示聽完首歌之後感動落淚!

除了出新碟之外，ABBA亦同時宣布將於下年5月27日在英國倫敦舉行3D全息影像演唱會。而他們率先公開製作片段，為了真實感，製作團隊用電腦技術將4位成員Agnetha Fältskog 、Anni-Frid Lyngstad、Benny Andersson以及Björn Ulvaeus的表情及形態動作捕捉。他們為了今次演唱會更特別興建有3,000座位名為ABBA體育館的專屬演唱會場館。門票將於下周二（7日）於網上公開發售。

ABBA於66年組成自此紅遍70年代，成為殿堂級組合。多年來有好多演唱會主辦方也出盡辦法邀請ABBA出山開騷，其中有傳有人出價10億美元（約78億港元）利誘他們，但仍遭他們婉拒！