泰國節2021超筍優惠　送你旅遊禮券、免費酒店及機票

喜愛前往泰國旅遊的朋友要留意了，泰國政府旅遊局香港辦事處（下稱「泰旅局」）將於9月11至12日，假奧海城舉辦第8屆泰國節「泰國節2021 ——THAICATION」，活動期間每日會有十多場旅遊分享會，包括「泰國通」胡慧沖的分享會和現場即獎有獎遊戲，隨時送你免費泰國酒店、機票或其他禮品，而每日第一場分享會將舉行IG Live遊戲活動（9月11日遊戲時段為2:00pm，9月12日遊戲時段為12:00nn），即場送出旅遊現金禮券（價值HK$2,000），讓玩場觀眾立即以至抵價錢，現場購買優惠旅遊套票。另外，活動的最後一日（9月12日）最後一節時段（6:15pm~7:00pm）將設有終極大獎時間，參加現場活動玩遊戲，勝出的5位朋友將可獲得免費遊泰旅遊套票、本地Staycation禮券、餐飲禮券等。大會同時邀請了12間本港旅行社和6間航空公司攜手為廣大香港旅遊人提供更多選擇、更抵玩的早鳥遊泰方案。活動期間會場同時提供正宗泰菜及泰國直送時令水果，現場更設有「泰」特色打卡位與特色民族手作品出售，重燃大家對旅遊和泰國的熱情。

為慶祝泰國節2021，泰旅局繁體官方網站www.amazingthailand.hk的「泰著數」特賣專區亦會連續推出兩場超激筍優惠，第一場由9月11日至17日，以7折售賣本港十多間家旅行社的遊泰套票；第二場由9月18至30日，以最低半折價售賣布吉和蘇梅島星級酒店和機票。 鑑於疫情下外遊仍受限，部分開售的遊泰產品，旅遊日期更延伸至2022和2023年，讓大家可以更具彈性地計劃未來的泰國之旅，愛精打細算的朋友不容錯過。