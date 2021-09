梁朝偉Hea Look被出賣！陳法拉同「尚氣」賭錢勁Friend

漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)尋日(2號)終於上映,一眾漫威粉絲等到頸都長!飾演尚氣母親嘅陳法拉,上載與戲中演員及導演Destin Daniel Cretton合照,包括影帝梁朝偉、加籍華裔男星劉思慕、中國女星張夢兒等,當中嘅梁朝偉以一貫休閒便服上陣,就算隨性髮型依然咁有魅力!佢哋私下成為好友,不時約埋喺聚會,陳法拉仲同劉思慕一齊賭錢,睇嚟佢哋今次合作得非常愉快,難怪法拉興奮到跳起!

佢留言分享參與漫威超英片嘅感受:「今天我們的電影《尚氣》上映了。我非常感謝這次旅程,最重要的是感謝所有與我共事的優秀人士。超過3000人參與了這部電影,所以我不能單獨感謝每一個人。我們是一個團隊,一個集體。每次踏上片場,我都被他們的才華、專業精神和奉獻精神所鼓舞。你們都激勵我成為更好的演員和更好的人。我們在製作這部電影時玩得很開心(正如你在這些圖片中看到的那樣),我希望觀眾也能如此。和你所愛的人(安全地)去看吧,我保證你不會失望的!」