威尼斯電影節　姬絲汀與舊愛積佳蘭賀被爆幫襯同一間餐廳

「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）與「前蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst），昨日一同出席新片《The Power of the Dog》於《威尼斯電影節》舉行的首映禮。

除了片中兩位主角之外，班尼狄更帶埋妻子Sophie Hunter出席。他們已有接近兩年時間沒有一同出席公開活動。兩人於紅地氈上表現親密大晒恩愛。影片大獲好評，播映完畢之後獲全場觀眾站立拍掌4分鐘，有傳媒睇好影片將會在來屆奧斯卡上爭獎。而姬絲汀的前男友影星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）亦身在威尼斯，他昨晚與影星好友Rami Malek一同於當地的一名餐廳食飯，並與餐廳工作人員合照。而剛巧姬絲汀之前一晚亦幫襯同一餐廳。他們於2002年至2004年期間拍拖。而日前積於威尼斯觀光期間撞正有街頭表演者扮他於《蜘蛛俠》的角色「神秘客」，他即時拍下照片並放上網。並留言說：「在威尼斯撞正老朋友。」

除了班尼狄的新作之外，Oscar Issac主演的電影《撲克神算師》（The Card Counter）昨晚亦於《威尼斯電影節》舉行首映。有份演出及擔任聯合監製的香港歌手劉晨芝亦有現身紅地氈。至於《阿凡達》（Avatar）女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）就與老公一同出席同晚的《The Hand of God》首映。