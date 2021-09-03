入手靚袋　慶祝多啦A夢生日

粉絲們，準備好如何慶祝多啦A夢生日了嗎？讓櫻花妹少女心失控的日本人氣禮物品牌Maison de FLEUR，大概是聽到大家內心的吶喊，所以繼7月與Sanrio首波合作大獲好評後，今回繼續食住個勢，在多啦A夢生日的今天，推出一系列以「I'm Doraemon」為主題的「帆布系列」與「綢緞系列」手提袋、包包和手帕。

「帆布系列」一共推出3種不同款式的荷葉邊Tote Bag，以帆布材質打造的袋身上，用燙金印上多啦A夢、多啦美、大雄、靜香、胖虎、小夫、胖妹和迷你多啦A夢等角色圖案，配以角色與秘密道具圖案內裡，活潑中顯高貴。

至於「綢緞系列」則透過色彩繽紛的刺繡，將多啦A夢、隨意門和時光機等大家熟悉的道具，呈現在荷葉邊Tote Bag、迷你Pouch與面紙盒等新品上。加上內裡印滿多啦A夢與多啦美使用隨意門和拿着銅鑼燒的開心表情，讓人一眼就沾染快樂情緒，好想與多啦A夢慶祝生辰。

除了手提袋、包包和面紙盒外，系列還推出1款以時光布為主題的手帕。其正面與背面分別為紅色與藍色，且滿布時鐘圖案，邊緣位則加有「Maison de FLEUR」標誌性的蝴蝶結，既忠於《多啦A夢》道具設定，又帶有Maison de FLEUR的品牌獨特性，相信忠粉見到都會忍不住想據為己有！