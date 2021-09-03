享盡艷福！趙薇咀勻兩岸三地六大型男

人前大情大性的趙薇，其實性格相當保守，即使拍戲多年，對接吻戲都仍是有所避忌。初出道拍 《還珠格格》時，首次螢幕初吻表現緊張，並會做鬼臉來掩飾心中的尷尬。網民翻查她的演出紀錄，發現她歷年來艷福不淺，盤點六位與她拍過接吻戲的對手。

先講令趙薇走紅的作品《還珠格格》，她與「五阿哥」蘇友飾演一對，在劇中她與蘇友朋咀戲不算多，大多數點到即止。後來兩人再合演《老房有喜》又做一對戀人，獲網友封為最經典的一對。趙薇再接拍《情深深雨濛濛》時與古巨基（基仔）有咀戲，是她咀過的唯一港星，當年未夠30歲的基仔，正值顏值巔峰之期，難怪網民都話基仔是趙薇咀過的男星中，最帥的一個。

除了蘇友朋外，趙薇都咀過另一位台星，他就是台灣型男趙又廷，兩人在電影《愛LOVE》有咀戲，趙又廷是公認的男神，靚仔又高大，趙薇認真有艷福！

有台星也有港星，又怎少得內地本地薑呢？趙薇黃曉明在電影《橫衝直撞好萊塢》中有咀戲，黃曉明曾自爆讀書時期對趙薇一見鍾情，暗戀對方多時，在電影中終於得嘗所願，一親夢中情人香澤。而與趙薇同是大學同學的陳坤在電影《畫皮》中都有接吻戲，看來趙薇都咀了不少同學！另外，在電視劇《虎媽貓爸》趙薇與內地著名演員佟大為飾演一對夫妻，兩人都有咀戲。

總括來說，網友指她咀過的六位型男當中，包含兩岸三地，蘇友朋最為經典、古巨基為最帥一位，而黃曉明則是六位中最為富貴。各有所長，她享盡艷福。