《披荊斬棘的哥哥》舞台百變　拍攝地原來喺呢度！

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》播出以來好評如潮，帶挈「大灣區哥哥」張智霖（Chilam）、陳小春等跑出人氣急升，其中「哥哥」的公演舞台更是驚喜連連，不但能由黃貫中組別的草原布景，搖身一變成張晉組別的格鬥場，相當百變，更具備專業音響器材、煙火及華麗燈光效果，兼能容納超過1千名觀眾，因而備受網民熱議紛紛翻出取景地點，原來此舞台就是位於海口觀瀾湖華誼馮小剛電影公社！

其實該電影公社的影視基地在業界享負盛名，製作每年高達1,200小時的電影、劇集及綜藝節目等，包括真人騷《奔跑吧兄弟》、電影《非誠勿擾》及《芳華》等。當中配備四個專業及大型攝影棚，而面積8,000平方米、樓高30米的1號錄影廠，是全世界最大攝影棚之一，亦正正是《披》的主要錄影場地。與此同時，電影公社更是全球首個以導演命名，集旅遊、購物及影視拍攝三位一體的大型電影主題景區，恍如置身5、60年代電影場景一樣，加上有樓高六層的網紅培訓基地，成為網紅及遊客的打卡勝地，每年購票入場人次高達200萬。而且景點更是星光熠熠，除開幕時有成龍、李冰冰、黃曉明、Angelababy等紅星坐鎮外，連已故NBA籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）都曾在2017年到訪，於古色古香的電影拍攝場景前留影，並孖住香港藝人方力申作為海口NBA籃球學校開幕嘉賓。

另外，網民討論度最高的「哥哥」超豪華合宿別墅，同樣位於海口觀瀾湖度假區內，宿舍內有超開揚的廚房及餐廳空間，設備一應俱全，更有多個大型公共娛樂、健身空間，甚至可以打籃球、攀石及燒烤等，即使容納32位「哥哥」及工作人員也綽綽有餘。