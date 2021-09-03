撇下「國民年下男」形象　33歲丁海寅變身軍人演技獲激讚

曾與韓國女星孫藝珍合拍劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》的33歲男星丁海寅，主演的Netflix劇集《D.P：逃兵追緝令》於8月27日上線，在韓國及海外地區大受好評，在公開當日登上日本、香港、新加坡、泰國及菲律賓等地的排行榜頭幾位，而丁海寅的童顏亦成為不少網民的討論話題。

丁海寅曾於2013年擔任女團AOA歌曲《MOYA》的MV男主角，翌年首度拍劇，參演TV朝鮮的劇集《百年的新娘》，以25歲之齡正式出道，其後曾拍攝劇集《三劍客》及《Blood》，他於2016年12月在神劇《鬼怪》中飾演金高恩的初戀男友，雖然只是短暫登場，但已讓觀眾留下深刻印象，翌年他出演劇集《機智牢房生活》，再次獲得大量關注，而他於2018年主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》，與孫藝珍譜姐弟戀，令他人氣急升，更獲得「國民年下男」的稱號，同年在《第54屆百想藝術大賞》中勇奪男子人氣獎。

不過後來他主演的電影《柳烈的音樂專輯》及劇集《春夜》等浪漫愛情作品成績未如理想，不少觀眾認為他拍攝的作品和角色太相似，開始覺得沉悶，他於2019年在電影《啟動》中挑戰搞笑形象，但沒有太大反響，至最近他在《D.P：逃兵追緝令》中終於撇低暖男形象，變身充滿男人味的軍人，成功令觀眾改觀，演技獲得激讚。

不少觀眾指已經33歲的丁海寅似足20出頭的現役軍人，不愧是「國民年下男」，丁海寅最近受訪時被提起這個稱號時就笑道：「我都34歲（韓國歲數）了，怎麼還是國民年下男呢。」